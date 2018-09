Inteligência comercial é técnica para alcançar mercado internacional

Manaus - Buscar oportunidades de negócios no mercado externo é uma tarefa que exige muita atenção. Para facilitar este processo, o Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM), da Federação das Indústrias do Estado (Fieam), oferece aos empresários, estratégias de internacionalização personalizadas e elaboradas através de estudos de "Inteligência Comercial".

De acordo com o gerente do CIN-AM, Marcelo Lima, a "Inteligência Comercial" é uma ferramenta que oferece a oportunidade de acesso as melhores informações para quem quer acertar a estratégia de internacionalização seja como exportador ou importador.

“O CIN-AM realiza uma análise com dados e tendências do futuro do mercado que possibilita encontrar oportunidades no exterior para avaliar a competitividade do produto brasileiro e identificar futuros clientes e parceiros”, explica Marcelo.

Inteligência Comercial

Para apontar os melhores caminhos para a internacionalização das empresas do Amazonas, sem que o empresário perca tempo e dinheiro, Marcelo Lima diz que o CIN-AM coleta, trata, analisa e sistematiza dados e informações que se transformam em conhecimento para fundamentar as decisões estratégicas da empresa com mais benefícios da inteligência comercial.

“Buscamos garantir mais segurança na tomada de decisões, mais agilidade e eficiência na busca e processamento de informações, mais qualidade das informações e, também, mais aprendizado para toda a empresa, principalmente quanto à redução dos riscos de fortalecimento do negócio para competir no mercado externo”, garante o especialista em economia.

Atendimento personalizado

Os empresários do Amazonas que desejam conquistar o mercado internacional e obter soluções de inteligência comercial, podem entrar em contato com o Centro Internacional de Negócios da Fieam, pelo telefone 3186-6511 ou pelo e-mail: cin@fieam.org.br

Criada em 1998, a Rede CIN, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), surgiu justamente para apoiar a indústria brasileira na inserção ao comércio internacional. No Amazonas, a rede funciona desde 2000 e em quase duas décadas de atuação, o CIN-AM atendeu uma a cada quatro empresas que exportaram nos últimos 18 anos.

