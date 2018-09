Novo Parque de Exposição Agropecuária será inaugurado no AM

Um novo projeto arquitetônico em benefício do produtor rural foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 28, em Manaus. O secretário de produção rural do Estado, José Aparecido, lançou o novo Parque de Exposição Agropecuária e Centro de Treinamento do Sistema Sepror. O local fica situado no quilômetro 29 da AM 010, estrada que liga Manaus ao município de Itacoatiara.

O novo projeto arquitetônico irá contribuir para o desenvolvimento do setor primário no Amazonas, colaborando com o trabalho de todo o sistema da Secretaria de Produção Rural do Estado (Sepror). Para Túlio Kniphoff, presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), o centro será uma referência para toda a cadeia de agronegócios da região.

“A iniciativa de transformá-lo em área de estudo e pesquisa permanente do setor primário representa um grande avanço na política de desenvolvimento regional, onde os maiores beneficiados serão os produtores rurais”, destacou o presidente da Agência.

Na cerimônia, foi fixada a pedra fundamental definindo o local específico do Novo Parque. Estiveram presentes: o presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Luiz Herval, o titular da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf ), Sérgio Muniz, o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Ads), Túlio Kniphoff, o Secretário Executivo da Sepror, Alexandre Araújo, dentre outras autoridades.

O novo Parque de Exposição Agropecuária está previsto para ser inaugurado em 2019.

O novo Parque de Exposição Agropecuária está previsto para ser inaugurado em 2019 | Foto: Divulgação





O Projeto

O novo parque terá áreas para exposição de animais, amplo estacionamento, expositores do ramo de agronegócio, pista de vaquejadas, tanques para peixes, praça de alimentação, dormitórios, cursos preparatórios para produtores, entre outros, o parque de Exposição Agropecuária pretende ser o palco do maior evento de agronegócios do Amazonas em 2019, a Expoagro.

O projeto foi desenvolvido pela equipe da Secretaria Adjunta de Políticas Agropecuárias e Florestais do Estado do Amazonas (Seapaf/Sepror), composta pela arquiteta Ana Kathia Vasconcelos, o cadista Deyvid Lopes e os engenheiros civis Vanessa Almeida e Franey Guimarães.

A coordenadora e arquiteta da Sepror, Ana Kathia, afirma que o grupo de engenheiros da Seapaf/Sepror tem trabalhado muito para a idealização dessa nova proposta. “Nossa ideia é usar o parque de eventos o ano todo, não apenas na Expoagro. Queremos movimentar todos os órgãos do Sistema Sepror em benefício do produtor rural”, comenta a coordenadora.

*Com informações da assessoria