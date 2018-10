Sine Manaus seleciona para vagas de emprego, nesta segunda-feira (1º)

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta segunda-feira (1º), a partir das 8h, candidatos a 19 vagas de emprego. Entre elas, professor de educação física, zelador de edifícios e outras. Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14 de Janeiro, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira.

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para vagas exclusivas ou estendidas a Pessoas com Deficiência (PCD), é importante que o laudo esteja devidamente atualizado (2017/2018), pois a secretaria não envia candidatos com laudos desatualizados.

Confira as vagas!

Posto do Sine Manaus - Ouvidoria do Município

Rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, ao lado do Samu

1 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINA SMD

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISISTOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência na função.

1 VAGA: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ESCOLARIDADE: Ensino superior em Educação Física;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deve possuir experiência na função.

1 VAGA: ZELADOR DE EDIFÍCIOS

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Diferencial: CNH ‘’A’’ e ‘’B’’, curso de elétrica (NR10) e hidráulica.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário.

Posto do Sine Manaus - Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2985, Jorge Teixeira, em frente ao T4

3 VAGAS: VENDEDOR PORTA A PORTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter CNH “B”.

2 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter prática com informática e com atendimento ao público.

1 VAGA: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Com ou sem experiência;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: o trabalho exige esforço físico. Diferencial ter experiência na área de produção, revisão de caixas e manuseio de matrin.





*Com informações da assessoria

