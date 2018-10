Lojas do Centro entram no clima do Natal e oferecem variedades

Manaus - Outubro chegou e com ele vem a preparação para as festas que encerram o ano. Mesmo que a movimentação ainda seja tímida, já é possível ver lojas preparadas com o clima natalino, são árvores, presépios, ursos e uma infinidade de itens para decorar a casa. Lojistas contam que, apesar da instabilidade econômica e política, o consumidor não deixa de comprar nos últimos meses do ano. A expectativa é que as vendas cresçam até 30%, em relação a 2017.

De acordo com a proprietária da Tropical Multilojas, Ana Bandeira, as lojas já estão prontas para receber o consumidor que não abre mão de festejar. A unidade localizada na Rua Miranda Leão está totalmente decorada para a data festiva.

Para este ano, um dos destaques é a decoração infantil. A linha candy chegou para atrair os pais que preferem deixar a criança escolher como a casa será enfeitada. Ainda assim, foi necessário aumentar o quadro de funcionários para atender a demanda.

“É tradição o movimento nas lojas ficar mais intenso após o Dia das Crianças. Algumas de nossas lojas já estão preparadas para receber os clientes. Para este ano, apostamos em decorações temáticas, como a árvore rústica e principalmente a de doces, com cores e formatos lúdicos. Esse tema fará sucesso com as crianças”, disse.

Os consumidores aproveitam esta época do ano para economizar e fugir das filas | Foto: Janailton Falcão

Mesmo com otimismo, Bandeira informou que as compras para o natal foram cautelosas em 2018. “Compramos os produtos natalinos em janeiro e este ano, o volume foi menor por conta da crise econômica e política do país, porém, nós não podemos deixar de comprar porque, por mais que o cenário não esteja bom, o consumidor sempre arruma uma maneira de comprar”, comentou.

Já na loja da mesma rede, localizada na Praça Tenreiro Aranha, foi possível ver maior movimentação, seja por curiosidade, ou por pessoas que preferem comprar com antecedência. Para o gerente do estabelecimento, Felipe Sanches, a grande sacada deste ano é oferecer produtos com valores mais acessíveis.

“Aqui conseguimos vender itens a partir de R$ 3, é para aquelas pessoas que querem pelo menos um item que lembre o Natal em casa, mas sem gastar muito. Outro diferencial é que deixamos decorações prontas para o cliente levar sem se preocupar em pensar como vai pode arrumar tudo. Além disso, muitas novidades foram preparadas, como linhas específicas. Nós acreditamos que, este ano, as vendas serão melhores que nos últimos três anos”, falou.

Consumidor

Quem procurou antecipar as compras para o Natal deste ano, conseguiu encontrar variedade e não se arrependeu. A dona de casa Conceição Simões, 50, contou que essa é a época onde ela pode expressar a criatividade. Logo que viu a loja decorada, ela resolveu fazer as compras.

Alguns produtos ainda são do estoque de 2017 | Foto: Janailton Falcão

“Gosto de arrumar a casa inteira, e há três anos fiz essa opção de comprar tudo que preciso meses antes. Com isso, eu encontro uma maior gama de produtos, com melhores preços e sem aquelas filas quilométricas para realizar o pagamento”, enfatizou.

A dona de casa disse ainda que, fazendo isso, já conseguiu economizar até R$ 100. “Ano passado consegui uma boa economia. O dinheiro que sobrou foi destinado para deixar a ceia ainda mais bonita e gostosa”, comemorou.

Há ainda quem compre para fazer produtos personalizados, a artesã Ana Rita foi à loja garimpar itens, como árvores de natal, guirlandas e presépios. Para este ano, a linha vintage será o carro-chefe.

“Há 20 anos venho, nesta época, buscar pelo material que uso nas minhas produções. Tudo que compro, transformo em peças únicas e exclusivas. Mesmo com toda essa crise, já tenho pedidos da nova linha vintage para este ano”, informou.

A artesã disse ainda, que, consegue um bom lucro com as peças personalizadas.

As opções são inúmeras | Foto: Janailton Falcão





Estabelecimentos

Mesmo que algumas lojas já estejam em clima de Natal, a maioria ainda está vendendo produtos do estoque de 2017. Se antes, nesse mesmo período, já era possível ver árvores de natal, luzes e bolas nas calçadas, em 2018, parte dos lojistas não está confiante. Somente as grandes lojas apostaram na força do comércio na data.

Leia mais

Entrega de documento para redução do ITR é prorrogada pelo Ibama

Concurso com salários de R$ 6 mil tem oportunidade para o Amazonas