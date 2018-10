Edital de Fomento terá R$ 5,6 mi destinados às organizações sociais

Manaus - O Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira (2), que será publicado ainda nesta noite, trará o primeiro Edital de Fomento doFundo Manaus Solidária, destinado ao apoio e fomento de iniciativas e ações de Organizações da Sociedade Civil (OSC) que tenham atividades com relevante interesse público e social, relacionados aos objetivos institucionais do Fundo.

O Edital de Fomento possui o valor global de R$ 5.760.000, e será dividido entre 32 projetos, no valor máximo de R$ 180 mil cada um.

Poderão concorrer ao Edital organizações que apresentem projetos sociais com atuação em: Geração de Renda; Inclusão Social de Crianças e Adolescentes; Inclusão Social de Jovens e Adultos; Inclusão Social de Idosos; Inclusão Social de Mulheres em Situação de Risco e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. Todas as organizações sociais, mesmo as que não participaram do Edital de Credenciamento ou do workshop de integração do Manaus Solidária poderão concorrer.

“Nosso principal compromisso nesse processo todo, até a chegada do Edital de Fomento que lançamos hoje, foi oportunizar às organizações sociais que pudessem estar preparadas para concorrer a quaisquer editais de fomento, sejam nas esferas públicas ou em outros organismos nacionais e internacionais. Queríamos que todos tivessem as mesmas chances e acredito que conseguimos alcançar esse objetivo. Agora passamos para a fase do fomento que, assim como as demais, será realizada com critérios bem embasados, responsáveis e transparentes”, afirma a presidente do Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Os eixos presentes no Edital de Fomento foram definidos a partir do I Workshop de Integração Manaus Solidária, realizado em 17/9, no Les Artistes Café Teatro, Centro, ocasião em que o mesmo foi lançado. Segundo Elisabeth, os editais, bem como o workshop foram preparados com lisura, compromisso e senso de responsabilidade com as organizações sociais que realizam atividades tão relevantes em Manaus.

Prazos

O Edital de Fomento nº 001/2018-Fundo Social de Solidariedade, sendo o nome fantasia Fundo Manaus Solidária, estabelece que os documentos necessários para participar da seleção podem ser entregues até o dia 31/10, no setor de protocolo da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, avenida Brasil, 2971, Compensa 1, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. A publicação do resultado definitivo do Edital de Fomento sairá no dia 22/11/18.

Mais informações sobre os pré-requisitos para participar do Edital de Fomento do Fundo Manaus Solidiária estarão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM) e nos sites www.manaussolidaria.org e www.manaus.am.gov.br

Eixos do Edital

Eixo I – Geração de renda – projetos sociais voltados à formação e qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Eixo II – Inclusão social de crianças e adolescentes – projetos sociais voltados à inclusão de crianças e adolescentes (até 18 anos incompletos).

Eixo III - Inclusão social de jovens e adultos – projetos sociais voltados à inclusão de jovens e adultos em situação de risco ou vulnerabilidade social (até 60 anos incompletos).

Eixo IV – Inclusão social de idosos – projetos sociais voltados à inclusão social de idosos em situação de vulnerabilidade social, vítimas de abandono ou violência doméstica.

Eixo V - Inclusão social de mulheres em situação de risco - projetos sociais voltados à inclusão social de mulheres em situação de risco social.

Eixo VI - Inclusão social de pessoas com deficiência - projetos sociais voltados à inclusão social de pessoas com deficiência, de qualquer natureza.

