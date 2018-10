FGTS: Empréstimo com desconto em folha já está disponível

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Já está liberado o empréstimo que tem como garantia os recursos do FGTS. Ele é descontado em folha. O trabalhador já pode pedir empréstimo e dar o FGTS como garantia. Na prática, ele empresta determinado valor, pago em parcelas, descontado em folha. Se este for demitido da empresa, e não tiver como pagar o restante das parcelas, o banco usa parte do dinheiro do FGTS para quitar a dívida.

Para ter direito ao empréstimo descontado em folha o trabalhador tem que estar na empresa há pelo menos um ano. Além disso ele não pode comprometer mais de 10% do FGTS e nem 30 % da renda. A taxa de juros não pode passar de 3,5 %.

O trabalhador precisa levar documentos como carteira de trabalho, comprovante de residência, o cartão do PIS, carteira de identidade e CPF. O empréstimo com desconto em folha já está disponível.

