Consumidor espera gastar R$160 no presente de Dia das Crianças

Manaus - O dia das crianças, comemorado em 12 de outubro, está chegando e os centros comerciais estão a postos com os mais variados produtos voltados para o público infantil. Apesar de toda a diversidade, muitos consumidores não sabem com o que presentearão os pequeninos, mas a única certeza é que gastarão em torno de R$160,00.

A informação é da pesquisa de intenções de compras para a data, realizada pelo Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), que entrevistou 400 consumidores, de diferentes zonas da cidade.

Dentre os dados, é possível destacar que os consumidores preferem fazer as compras próximo de casa e perceberam que os preços estão elevados. Apesar disso, boa parte dos entrevistados informou que pagará os presentes no dinheiro ou no débito.

Precauções

Vale ressaltar que o o valor não deve ser a única preocupação dos consumidores. Pais e responsáveis devem estar atentos sobre a segurança, caso o item escolhido seja um brinquedo.

É importante que todo e qualquer brinquedo possua o selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e além da verificação da classificação etária, ou seja, se aquele produto é indicado para a idade da criança.

*Com informações da assessoria

