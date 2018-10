Manauaras aproveitam eleição para ganhar renda extra

Manaus – Em tempos de eleição presidencial, a expansão do cenário financeiro é uma das pautas mais discutidas tendo em vista o desenvolvimento econômico da sociedade. O domingo (7) de eleição serviu não apenas para depositar esperanças em novos representantes, mas foi também a oportunidade de aproveitar a movimentação para empreender e ganhar dinheiro.

O calor a favor

Economia nas Eleições 2018 | Foto: Marcely Gomes





Enquanto muita gente continua reclamando das altas temperaturas registradas no verão amazonense, o jovem casal Iasmim Câmara, 16, e Matheus Avelino, 20, decidiram usar o calor para o êxito financeiro. Os empreendedores que vendem “dindin gourmet” há quase 3 anos aproveitaram a movimentação durante as eleições para fazer uma grana extra. Eles contam que atingiram quase 100% das vendas esperadas.

“Nós nos preparamos durante dois dias para dar conta de trabalhar durante toda a eleição. Tudo começou como uma brincadeira há pouco mais de dois anos e meio e graças a Deus vem dando muito certo. Estamos vendendo desde as 8h e agora chegando perto das 17h o estoque está praticamente vazio. Foi sem dúvidas um dia muito lucrativo e que esperamos repetir nas próximas eleições”, explicou Iasmim que trabalha com o noivo Matheus em frente a um colégio na Zona Oeste.

O negócio intitulado ‘Loucos por Din Din’ oferece sabores de ninho trufado, mousse de maracujá, abacaxi, morango, frutas vermelhas, caipirinha entre outras dezenas de sabores. Com o investimento consolidando-se cada vez mais nas redes sociais, a ‘Loucos por DinDin’ também começa a invadir outras zonas da cidade por meio do serviço de delivery.

Tradição nas eleições

Economia nas Eleições 2018 | Foto: Marcely Gomes





Ainda pegando uma carona nas ondas de calor que tomaram conta do domingo de eleição (7), o casal Anildo Vieira, 49, e Martha Lisboa, 46, aproveitam pelo 5º ano seguido a movimentação nas urnas eletrônicas para garantir um capital que só chega de 4 em 4 anos.

Oferecendo produtos como água, refrigerante, suco e dindins, os comerciantes conversaram com o Em Tempo sobre a visão empreendedora e destacam que as vendas no local já viraram tradição a cada nova eleição.

“A gente começou trazendo sorvete e dindins nos primeiros anos mas percebeu que as longas filas unidas ao calor de um domingo de verão são os ingredientes perfeitos para a venda de bebidas que matam a sede. A gente tem um comércio em casa mas no dia-a-dia vendemos cerca de 50% de tudo que já vendemos aqui desde as oito da manhã”, informou Martha.

Ainda de acordo com o casal, a logística de transportar a estrutura do comércio para a frente do colégio onde trabalharam durante todo o dia, na Zona Oeste, valeu a pena com o fechamento positivo de lucros.

Bombom no débito

Nicolau Guimarães, 60, trabalha há pelo menos 10 anos em frente a um colégio na Zona Sul de Manaus. No local, o senhor é conhecido pelas crianças, professores e pais que estão acostumados a vê-lo na venda de seus bombons, bebidas e sorvetes. Comerciante experiente, ele sabe que o domingo de eleições (7) é sempre sinônimo de ganhar dinheiro.

Com Nicolau, a falta de dinheiro em espécie do cliente não é problema, o comerciante conta com uma máquina de débito e aceita qualquer valor.

“É sempre uma experiência muito interessante abrir a banca nos domingos de eleição, não é a primeira vez que faço isso e quase sempre o movimento financeiro é muito satisfatório. Hoje as coisas até começaram a acabar um pouco mais cedo, mas a gente continua aqui até o final das eleições. Nunca se sabe quando vão precisar de um bombonzinho não é mesmo? Dá até pra passar na máquina”, disse o bem humorado Nicolau Guimarães.

Pouca idade e muita maturidade

Economia nas Eleições 2018 | Foto: Marcely Gomes





A adolescente Carla Batista, 16, trabalha com a mãe em uma banca de lanches mas nesse domingo de eleição (7) assumiu sozinha a direção do empreendimento. Trabalhando em frente a um colégio eleitoral na Zona Sul da cidade, ela esteve desde as 6h até o final da tarde na venda de comidas e bebidas.

Carla conta que o resultado financeiro do esforço foi positivo.

“Ainda estamos no meio do dia e eu já não tenho mais bebidas. Graças a Deus vendemos muito bem durante toda a manhã, de bebidas a comidas tivemos o aproveitamento de tudo. É a primeira vez que fazemos isso e a experiência nos ensinou que só não ganha dinheiro quem não quer”, concluiu a jovem.

Veja fotos





