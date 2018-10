Concursos: 168 editais abertos oferecem 18,2 mil vagas de emprego

Oportunidade de trabalho em concursos públicos com inscrições abertas | Foto: Divulgação

Relação de concursos públicos com inscrições abertas no Brasil nesta segunda-feira (8) reúnem 18.219 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27,4 mil na Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina.

Confira as vagas abertas:

