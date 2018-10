Senac realiza megaevento e traz profissionais renomados a Manaus

Senac Capacitar 360° oferecerá oportunidade para empreendedores reciclar conhecimentos | Foto: Divulgação

Manaus - Um megaevento em Manaus, o Senac Capacitar Manaus 360°, a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro no Manaus Plaza promete atrair interessados na área de empreendedorismo, formação profissional, gastronomia, moda e beleza, além de informática e vendas.



O evento, promovido pelo Senac, é uma oportunidade para que as pessoas se aproximem de profissionais renomados e adquiram capacitação. A programação conta com Feira de Serviços e Negócios, atividades de Educação Profissional e palestras.

Palestrantes

Ao todo, 16 palestrantes, sendo onze nacionais e cinco locais, irão ministrar palestras e abordar tendências de mercado, com destaques para profissionais renomados, como:

Dra. Mara Behlau, Seu Elias, Rodrigo Gadelha, Lucas Corazza e Caco Idiart, além de Rita Guimarães, Rosana Sá, Virna Santolia, Aiane Cristina, Fernando Demarchi e Flávia Medeiros.

Representando os profissionais locais estão: Adelson Júnior, Juliana Joara, Ellen Freitas, Dilcy Duarte e Michel Brito.

Conhecimento e atuação profissional

Segundo a gerente de Educação Profissional do Senac AM, Marcilene Carvalho, o Senac Capacitar Manaus 360o é uma oportunidade para que os profissionais adquiriram conhecimento para que se destaquem no cenário local.

“Tratam-se de ciclos de palestras com pessoas bastante influentes em temáticas ligadas ao comércio de bens, serviços e turismo. Teremos, por exemplo, o Seu Elias especialista em barbearia e o Lucas Corazza , apresentador do canal GNT que vai tratar de gastronomia. As palestras acontecerão em duas salas simultâneas e o Senac está com inscrições abertas no site, com valores acessíveis”, disse.

Feira de Serviços e Negócios

Ao todo, 13 estandes irão compor a Feira de Serviços e Negócios do Senac Manaus Capacitar 360o. Serão ofertados serviços de beleza e bem estar do Senac, orientação para formalização de empresas do Sebrae-AM, crédito com a Caixa Econômica, venda de equipamentos, entre outros serviços.

O Senac também irá ofertar descontos exclusivos para os participantes interessados em cursos técnicos e/ou de graduação. O acesso à feira é gratuito.

Inscrições

As inscrições são feitas no site www.c apacitar.am.senac.br

O valor para participação nos dois dias é de R$ 25 mediante doação de dois quilos de alimento não perecíveis.

Para aqueles que quiserem participar de apenas um dia o ingresso pode ser adquirido pelo preço de R$ 15 mais a doação de um quilo de alimento.

Os interessados em participar apenas da Feira de Serviços e Negócios podem fazer inscrição antecipada no site e também nos dias do evento.

Programação

Dia 18

Auditório 360º

14h às 14h30 – Solenidade de abertura

14h30 às 16h – Dra. Mara Behlau (SP) “Gerenciamento de carreira”

16h às 16h30 – interação

16h30 às 17h30 – Rosana Sá (SP) “Performance em atendimento humanizado”

17h30 às 18h – interação

18h30 às 19h30 – Rita Guimarães (SP) “Imagem profissional para um carreira de sucesso “

19h30 às 20h – interação

20h às 21h – Caco Idiart (RS) “Tecnologia, inovação e tendências para seu negócio”

21h – encerramento

Auditório Capacitar



14h às 14h30 – Solenidade de abertura



14h30 às 15h30 – Ellen Freitas (AM) “Alongamento de unhas em poligel”



15h30 às 16h30 – Juliana Joara (AM) “Embelezamento do olhar”



16h30 às 17h – interação



17h às 17h30 – visita à Feira de Negócios



17h30 às 18h30 – Adelson Júnior (AM) “Terapias estéticas com óleos essenciais da Amazônia”

18h30 às 19h – Espaço do Patrocinador

19h às 20h – Aiane Cristina (PR) “Dermopigmentação: micropigmentação em olheiras”

21h – encerramento

Dia 19

Auditório 360º

14h às 15h – Seu Elias (MG) “Tendências para barba”

15h às 15h30 – interação

15h30 às 17h – Fernando Demarchi (DF) “O profissional de consultoria de imagem e estilo”

17h às 17h30 – Visitação à Feira de Negócios

17h30 às 18h30 – Rodrigo Gadelha (SP) “Posicionamento de marketing digital para pequenas empresas”

18h30 às 19h – Espaço Patrocinador

19h30 às 20h30 – Flávia Medeiros (SP) “Diferenças fisiológicas entre drenagem linfática e massagem modeladora”

20h30 – encerramento

Auditório Capacitar

14h às 15h – Lucas Corazza (SP) “Hotelaria, frutos da Amazônia e chocolate”

15h às 15h30 – interação

15h30 às 16h30 – Michel Brito (AM) “Culinária Mineira e Amazonense: encontro de sabores”

16h30 às 17h – interação

17h às 18h – Virna Santolia (RJ) “Foto-gastronomia para redes sociais”

18h às 18h30 – interação

18h30 às 19h30 – visitação à Feira de Negócios

19h30 às 20h30 – Dilcy Duarte (AM) “Decoração com flores de açúcar”

