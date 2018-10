Saiba os horários do comércio para este feriado da Padroeira do Brasil

Manaus - A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio/AM) divulgou, nesta segunda-feira (8) o horário de funcionamento do comércio no dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. No Centro da capital, as lojas deverão funcionar entre 9h e 13h.

Confira horário dos Shoppings

Já o horário de funcionamento dos shoppings varia. No Manauara Shopping, Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra e Sumaúma Park Shopping, as lojas, áreas de lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 22h, e o shopping ViaNorte funciona de 10h às 23h,.

Já no Studio 5, as lojas funcionam de 14h às 21h, e as áreas de lazer e praça de alimentação funcionam de 12h às 22h. No Millenium Shopping e no Manaus Plaza, as lojas funcionam de 14h às 20h, mas o horário das praças de alimentação e áreas de lazer variam: no Millenium, a área de lazer e a praça de alimentação funciona de 12h às 22h, e no Manaus Plaza, a praça de alimentação funciona das 11h às 21h.

O shopping Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, também inicia o funcionamento das lojas às 12h, encerrando às 20h. As áreas de lazer e praça de alimentação do centro de compras também começam a funcionar às 12h, mas encerram às 21h.

No shopping ViaNorte, na Zona Norte de Manaus, todo o funcionamento começa 10h e termina 23h | Foto: Divulgação

