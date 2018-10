Tjam convoca 60 estudantes de Direito aprovados para estágio

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) convoca os classificados entre 221ª e 280ª posição pela seleção pública para estágio de Direito da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do (Eastjam), a comparecer ao curso obrigatório de capacitação, que ocorrerá nesta terça e quarta-feira, dias 9 e 10 respectivamente.

Os 60 convocados deverão comparecer entre os dias 15 e 29 de outubro para apresentação de documentos com finalidade de admissão. A lista dos candidatos convocados pode ser acessada na página do Tjam .

Programada para ocorrer nesta terça-feira (9) e quarta-feira (10) a formação obrigatória será ministrada no período de 8h30 às 12h00 no auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, localizado no 2º andar do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, na Avenida André Araújo, s/nº, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, em prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Admissão

Os mesmos candidatos deverão comparecer, no mesmo endereço, a partir do dia 15 de outubro, respeitando o seguinte cronograma: No dia 15 de outubro deverão comparecer os candidatos aprovados entre a 221ª e 226ª colocação; no dia 16 de outubro, os aprovados entre a 227ª e 232ª colocação; no dia 17, os aprovados entre a 233ª e 238ª colocação; no dia 18, os aprovados entre a 239ª e 244ª colocação; no dia 19, os aprovados entre a 245ª e 250ª colocação; no dia 22, os aprovados entre a 251ª e 256ª colocação; no dia 23, os aprovados entre a 257ª e 262ª colocação; no dia 25, os aprovados entre a 263ª e 268ª colocação; no dia 26, os aprovados entre a 269ª e 274ª colocação e no dia 29 de outubro, os aprovados entre a 275ª e 280ª colocação.

No ato, os candidatos devem apresentar: cópias do RG, do CPF, do Título de Eleitor, do comprovante de residência e de comprovante bancário (Bradesco); certificado de reservista (para homens); foto 3x4; declaração de matrícula – a partir do 4º período – em curso de Direito em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e certidões negativas da Justiça Estadual (Cível e Criminal), Justiça Federal, Polícia Federal e Tribunal Regional Eleitora (todas disponíveis nos sites das referidas instituições).

*Com informações da assessoria

