Vídeo: lojas em Manaus movimentadas para o Dia das Crianças

Manaus - O Dia das Crianças é uma data esperada pelos lojistas que tem expectativa de aquecimento nas vendas. Nesse período para a data comemorativa, as lojas estão ficam movimentadas.

Bonecas, jogos e carros de diversos modelos e tamanhos. Uma infinidade de opções de brinquedos, a criançada fica até em dúvida sobre qual escolher.

O gasto médio para quem vai comprar presentes no dia das crianças, deve ser de R$ 187,00 reais, como aponta pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), para muitos vale a pena gastar e ver o sorriso dos pequenos.

Os lojistas em Manaus já estão preparados para atender o público e as expectativas para as vendas são as melhores.

