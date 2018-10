Emissão de certificados de origem garante facilidade em exportações

Manaus - Na hora de exportar surgem tantos detalhes que às vezes parece difícil para o empresário realizar bons negócios externos. O Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM) da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) oferece aos empresários amazonenses a emissão de Certificados de Origem Digital (COD) que garantem mais credibilidade e facilidade às exportações de seus produtos.

Como já diz o próprio nome, o Certificado de Origem comprova a origem dos bens comercializados entre os países que têm um acordo comercial com esse documento. Marcelo Lima, gerente do CIN-AM, explica que com esse registro o empresário que vende seu produto para o exterior tem redução de impostos no seu mercado de destino, ganhando competitividade no mercado externo.

“Esta possibilidade permite que as empresas ampliem seus negócios no mercado externo. A emissão do certificado de origem é um serviço oferecido, nacionalmente, pela Rede CIN, que garantem que seu produto é brasileiro e tem direito a benefícios tarifários em diversos países”, esclarece Marcelo.

Novo COD

Para atender as exigências da Associação Latino Americana de Integração (Aladi) e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), a Confederação Nacional da Indústria desenvolveu o Certificado de Origem Digital (COD), com um sistema informatizado moderno e seguro e descomplicado de certificação online que garante o sigilo das informações fornecidas.

A edição do código segue padrões internacionais rígidos para que as assinaturas digitais usadas nos documentos garantam a autenticidade e a integridade das informações. Marcelo informa que, por enquanto, somente as transações comerciais entre o Brasil e a Argentina e Brasil e Uruguai, utilizam a certificação de origem digital.

“Em breve, um número maior de países passará a utilizar o COD, até por que todos querem reduzir o tempo de emissão do certificado, economizar recursos e, também, eliminar a possibilidade de falsificações existentes em documentos de papel”, declara o gerente do CIN-AM.

Tipos de certificado

A Rede CIN emite três tipos de certificação para atender as necessidades das empresas: o Certificado de Origem Preferencial permite que o produto exportado tenha redução ou até mesmo isenção de impostos de importação no destino; o Certificado de Origem não preferencial, que pode ser emitido para países com os quais o Brasil não tem acordo comercial e o Certificado de Livre Venda, atestando que o produto é livremente comercializado no Brasil, atendendo todas as exigências, e por isso também pode ser comercializado no exterior.

O empresário pode obter seu certificado de origem no Centro Internacional de Negócios do Amazonas, localizado dentro da sede da Fieam, na Avenida Joaquim Nabuco, 1919, Centro. Mais informações pelo telefone 3186-6511 ou pelo e-mail: cin@fieam.org.br

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fieam realiza seminário para superação de entraves na exportação

Inteligência comercial é técnica para alcançar mercado internacional

CIN recebe prêmio por projetos de consultoria a empresários do AM.