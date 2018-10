Trabalhadores dos Correios anunciam manifestação em Manaus

Funcionários dos Correios em Manaus | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Na próxima terça-feira (23), trabalhadores dos Correios em Manaus farão uma manifestação em frente à administração da empresa, localizada na rua Pará, a partir das 8h30. A ação tem o objetivo de conscientizar os empresários do setor quanto à realocação de, aproximadamente, 20 funcionários que trabalham em três agências que encerrarão as atividades nos próximos dias. As unidades são Manoa (Zona Norte), Petrópolis e Educandos (Zona Sul).



Fechamento de agências

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Amazonas (Sintect-AM), Luiz Ribeiro, a categoria é contra o fechamento das três agências no Estado. “O que nós queremos mostrar com a manifestação é a necessidade de melhorar o atendimento e as condições de trabalho dos nossos servidores. Alguns, em diferentes municípios amazonenses, atuam em condições subumanas”, afirmou.

O dirigente informou, também, que embora o fechamento seja uma determinação da empresa, é necessário rever a situação dos trabalhadores. “Precisamos alertar a federação também junto à Brasília pois os funcionários precisam de um posicionamento o quanto antes”, enfatizou.

Mesmo com a realocação de trabalhadores, os principais serviços como recebimento e entrega de correspondências e encomendas poderão ficar comprometidos a partir do fechamento das unidades. “Nesse caso, é necessária uma força-tarefa da categoria para que os usuários dos nossos serviços não sejam prejudicados”, ressaltou.

Os Correios anunciaram o fechamento de 41 agências em 15 Estados na última terça-feira (16).

As unidades que terão o funcionamento encerrado ocupam imóveis alugados e localizadas a menos de dois quilômetros de outras agências.

A empresa informou, ainda, que o encerramento das atividades das agências faz parte do processo de remodelagem da rede de atendimento, que prevê a substituição gradativa de unidades convencionais par se adequar às necessidades dos clientes. O processo de remodelagem diz respeito a ampliação dos pontos de atendimento.

Além do Amazonas, outros Estados que terão agências dos Correios fechadas são Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo.

