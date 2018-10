Estratégias de venda para Black Friday e Natal são temas de Palestra

Manaus - Acontece na próxima terça-feira (23), a partir das 8h30, a palestra "Venda mais Black Friday e Natal". Realizada pela Buzzer Difital em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), o evento é voltado aos lojistas da capital amazonense que estão se preparando para as datas na cidade. A CDL está localizada na avenida Djalma Batista, 3000, bairro Chapada, zona Centro-sul de Manaus.

O Black Friday e o Natal são as duas datas sazonais mais importantes do ano para o varejo nacional, por isso a palestra visa apresentar estratégias para alavancar as vendas de fim de ano com a Buzzer Digital, empresa especializada em campanhas de vendas para o varejo digital e certificada pelo Google, Facebook, IAB e ABRADI.

O encontro será aberto aos varejistas da cidade, na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus. Segundo o diretor de Novos Negócios da Buzzer, Ricardo Castelo, a ideia é ajudar os lojistas a entenderem a importância de uma estratégia e planejamento bem feitos para poder aumentar as vendas do varejo e das empresas.

"Têm muitas empresas que investem alto em mídia e não conseguem ter o retorno esperado. Não basta sair colocando dinheiro de qualquer forma. A estratégia é tão importante quanto o valor investido. E é isso que queremos mostrar para as pessoas. Com uma estratégia bem feita e o controle e análise constante da performance de vendas, podemos conseguir os resultados desejados pelo cliente. E o principal, fazemos ele enxergar o nosso trabalho como investimento e não como custo", explicou Castelo.



As inscrições pode ser feitas pela internet na página do evento .

Programação

08h45 - Buzzer Digital Recepção dos convidados na CDL Manaus

09h às 10h30 - Buzzer Digital Black Friday e Natal 2018: Como aproveitar as maiores datas do varejo

10h30 às 11h - Buzzer Digital Perguntas e Respostas para os especialistas da Buzzer Digital

*Com informações da assessoria

Leia mais

Renda extra: 7 aplicativos para ganhar dinheiro no fim de ano

Número de lojas para alugar e vender no Centro de Manaus cresceu 30%