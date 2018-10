Vídeo: comércio natalino gera novas vagas de emprego

Confira aReportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Apesar de ainda estarmos em outubro, muitas lojas no centro de Manaus já iniciaram a vendas para o natal e conforme as vendas aumentam, a expectativas de trabalhos temporários também. Para esse ano as estimativas são de aumento para novas vagas.

Segundo a Federação do Comércio do Amazonas, para esse fim de ano, a expectativa de contratação para empregos temporários é de 1500 funcionários. O que aumenta em 4% se comparado ao ano passado. E quem precisa de emprego ou vai atrás das promoções, já pode iniciar a procura.

