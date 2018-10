Empreender com doces é alternativa para driblar o desemprego em Manaus

Manaus - Uma das perguntas mais frequentes dos dias atuais é como vai ficar a taxa de desemprego nos próximos anos. Atualmente, o Brasil tem 12,7 milhões de pessoas desocupadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na contramão da formalidade, o trabalho informal cresce no Amazonas, puxando a taxa de desemprego para baixo pelos trabalhadores autônomos.

Nessa linha, cresce o número de pessoas que se tonam microempreendedores e conquistam a independência financeira. Aos 20 anos, a estudante de gastronomia Luciana Barros criou uma empresa de doces artesanais. A jovem, que já passou pelos cursos de jornalismo e direito, contou que se sentiu realizada com o atual curso.

Barros, que já trabalhou em lojas de shopping, diz que não conseguia cumprir a carga horária, por conta de uma cirurgia de escoliose na coluna que realizou aos 13 anos.

“A rotina de trabalho no shopping é muito cansativa. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais fazer nenhum tipo de movimento, como descarregar produtos do estoque. Eu sentia muitas dores. Saí da loja de maquiagens achando que seria fácil encontrar outro emprego. Fiquei mais de um ano e meio enviando currículos, indo em entrevistas, mas sem sucesso”, conta.

Da cozinha, o sustento

A estudante, que sempre gostou de cozinhar, diz que, quando percebeu, estava sem renda até para o transporte. Foi, então, que resolveu trabalhar em casa.



“Sempre tive vontade de trabalhar com doces e pensei que poderia ser algo para me dedicar quando tivesse mais idade, porém, com o incentivo do meu marido, resolvi investir o meu tempo em algo que realmente gosto. Tranquei a faculdade de direito e iniciei gastronomia”, afirma.

Com o sucesso nas vendas, que começaram na faculdade e em entregas pela cidade, a estudante investiu em uma foodbike, onde expõe o trabalho artesanal em um parque de Manaus.

“Acredito que é um ramo que tem tudo para dar certo. Aqui na cidade, as foodbikes são escassas, se comparadas a outras do país. Agora que já lucrei bastante com os doces, resolvi investir nessa bike, para que novos clientes conheçam o meu trabalho. A ideia é participar de grandes eventos que têm em Manaus, principalmente, os bazares”, explica Luciana.

Bolos

A dona de casa Loyce Carvalho, 30, mãe de duas meninas, parou de trabalhar em lojas de confecções quando se tornou mãe. “Minha prioridade sempre foi minhas filhas, e ainda hoje é complicado conseguir vaga no mercado de trabalho quando se tem duas crianças pequenas”, lamenta.

Hoje microempresária, ela conta que sempre fez bolos para festas de familiares e encontro com amigos. Ela só pensou em transformar isso em trabalho, quando uma vizinha perguntou o valor dos bolos.

“Percebi uma oportunidade e resolvi investir. Comecei a fazer bolo no pote e fui aprendendo novas coisas. O que parecia não dar certo, praticamente passou sustentar a casa, quando meu marido ficou sem emprego. Depois de um tempo, percebi que precisava aumentar o número de produtos para cativar os clientes”, disse.



Internet

Para ampliar o alcance dos seus negócios, as duas microempresárias investem em redes sociais, como no instagram @lulidocesartesanais e @doçurasdamaroca. Elas contam com seguidores fiéis e mostram a rotina de como os doces são produzidos.

Luciana e Loyce contaram que, pela rede, elas atendem a pedidos de encomendas e recebem elogios, além de ideias para novos produtos.

“É um nicho do mercado que não pode ser ignorado. O cliente quer ver todo o processo de como os doces são feitos e isso faz com que a visibilidade aumente”, afirma Loyce.

