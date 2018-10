Votorantim cimentos chega ao AM com investimento de R$ 120 milhões

Fábrica de cimento | Foto: Arthur Castro

Manaus - Com investimento inicial de R$ 120 milhões para o início das operações a Votorantim Cimentos anunciou, na última semana a chegada na capital para movimentar a construção civil de Manaus.

Por meio da Cemex, terceira maior produtora de cimento do mundo, o grupo está em expansão na região Norte e pretende vender 300 mil toneladas de cimento por ano.

O investimento inicial foi aplicado na aquisição das operações de recepção, armazenamento, ensacamento e venda de cimentos na região Norte.

Com vendas anuais estimadas em um milhão de toneladas e líder no mercado da construção civil no país, a companhia recebeu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Nesse primeiro momento serão comercializados na região somente os cimentos cinza e branco com a marca “Poty”. As vendas vão começar, até início de 2019, após a migração entre as marcas.

Distribuição fluvial

De acordo com o gerente geral de logística da Votorantim Eduardo Botelho Lotti, a empresa ainda está estudando a logística da região para abastecimento e desenvolvimento para distribuição via fluvial. “Estamos estudando qual o melhor desenho logístico da região em 2019 e incluiremos a navegação de cabotagem na logística para que o fornecimento também seja feito pela fábrica de Laranjeiras (Sergipe), e Primavera (Pará) ”, explicou.



O setor da construção civil passando por um momento de recuperação, a nova fase e vista como um momento de crescimento e retomada segundo Eduardo Lotti. “A chegada no Amazonas e em Roraima faz parte da estratégia da empresa, de diversificação geográfica e de portfólio uma vez que essa é uma boa oportunidade para atuar em novos mercados”, destacou.

Fábrica de cimento vai gerar novos investimentos em Manaus | Foto: Michael Dantas/Arquivo em Tempo

Redução de custos



Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Amazonas (Sinduscom-AM), Frank do Carmo, a chegada de uma nova empresa ao Estado é vista de forma positiva para esta nova fase de crescimento. “Essa proposta é importante, nós temos um dos cimentos mais caros do Brasil uma vez que o principal objetivo é reduzir custos, e levar o menor preço para o consumidor”, disse.

Com o cimento sendo um dos produtos mais vendidos atualmente, o proprietário da loja de materiais de construção Ecivaldo Dias, comemorou a chegada de mais uma opção no Amazonas. “As vendas aumentaram em média 30% nessa época e uma das maiores dificuldades que encontro é a falta de cimento na então única opção da cidade. Vendo de 100 a 150 sacos por dia e com mais uma opção de compra do produto, além de mais barato vou ter maior quantidade para atender a alta demanda”, falou.

Atualmente, os mercados do Amazonas e de Roraima movimentam aproximadamente 1 milhão de toneladas. A expectativa é alcançar, inicialmente, um volume em torno de 300 mil toneladas a cada 12 meses, fruto da compra do terminal.

O terminal portuário no Amazonas está localizado na Rua Desembargador César do Rego, bairro Colônia Antônio Aleixo.

