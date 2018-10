Shopping de Manaus funcionará em horário diferenciado no feriado

Manaus - O Amazonas Shopping informa que, nesta quarta-feira (24), funcionará em horário diferenciado, devido ao feriado de Aniversário da cidade de Manaus.

A praça de alimentação irá operar das 12h às 22h. As lojas âncoras – Bemol, Centauro, C&A, Forever 21, Marisa, Renner e Riachuelo funcionarão de 12h às 21h. O supermercado Carrefour abrirá de 8h às 22h. As demais lojas do centro de compras estarão abertas das 14h às 21h.

Para quem for visitar o Amazonas Shopping durante o feriado, o centro de compras está com uma programação especial, com a atração “Melhor Amigo Turma da Mônica”. No local, os animais de estimação podem divertir-se em um circuito de atividades com os seus donos. O evento é gratuito.

Entre as atividades disponíveis estão Piscina de Bolinhas para cães de pequeno e grande porte. No Labirinto, o pet poderá mostrar toda sua destreza para achar o caminho da saída. Para os cães mais aventureiros e com muita energia para gastar, o Agility é o espaço ideal, com escorregadores e obstáculos em formato de rodas. De sexta-feira a domingo, no horário de funcionamento do shopping, é possível fazer caricaturas dos bichinhos com seus donos.

