Mais 6 municípios do AM passam a fornecer guaraná para Coca-Cola

Produtores de guaraná visitam a Recofarma da Coca-Cola do Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - Seis novos municípios amazonenses passam a fornecer guaraná, produzido pela agricultura familiar, para a Coca-Cola Brasil a partir deste ano. O anúncio foi feito, nesta semana, durante a assinatura do Termo de Compra do produto realizada na sede da Recofarma, a fábrica de concentrados da Coca-Cola na Zona Franca de Manaus (ZFM), com a presença dos produtores.



Passam a integrar a lista de novos fornecedores os municípios de Borba, Parintins, Itapiranga, Silves, Canutama e Manacapuru. Os municípios que já forneciam guaraná para a companhia e continuam a comercializar são: Apuí, Novo Aripuanã, Maués, Urucará e São Sebastião do Uatumã.

De acordo com o diretor da Recofarma, Eraldo Sales, 100% do guaraná utilizado pela Coca-Cola Brasil na Fanta Guaraná, no Guaraná Kuat, no Tuchaua e outros é proveniente do Estado Amazonas, sendo 50% originado da agricultura familiar e os demais vem da empresa Jayoro, subsidiária da Coca-Cola no Amazonas, que produz no município de Presidente Figueiredo. Com a inclusão de seis novos municípios, o número total sobe de cinco para 11.

“Essa é mais uma demonstração de compromisso que nós temos com a região. Já estamos aqui há 28 anos e desde o primeiro momento realizamos ações concretas para desenvolver a região. A Coca-Cola Brasil tem uma relação muito forte com o Amazonas. Quando falamos da agricultura familiar a meta é que o desenvolvimento alcance muito mais pessoas. Vamos praticamente duplicar a quantidade de guaraná comprada de pequenos produtores”, destacou.



Para a assinatura do Termo de Compra estiveram presente produtores de Urucará, Silves, Itapiranga e Maués. Representando os dois últimos municípios, o diretor interino da Cooperativa de Produtos Naturais (Copronat), Philippe Schmal, destaca que a parceria com a Coca-Cola Brasil leva estímulo econômico para os municípios.

“Nesses municípios havia aquela coisa da desilusão e baixo preço do atravessador que desestimulava a produção. Com a entrada da Coca-Cola e esse processo de estimular as boas práticas e de revitalizar os guaranazais vimos uma oportunidade de retomar essas atividades nesses locais. São pequenos produtores que estão animados para essa comercialização”, comemora.

Agricultura familiar

Fortalecer a cadeia produtiva e garantir trabalho para pequenos produtores e cooperativas no interior do estado é um dos compromissos da companhia. Na última safra, 223 famílias forneceram guaraná para a Coca-Cola Brasil. A estimativa este ano é aumentar para 300. O trabalho desenvolvido pelas famílias envolve o cultivo do fruto, a colheita, o beneficiamento, o transporte, além dos insumos.

Para a presidente da Associação de Produtores de Maués, Maria Itanilde, a presença da companhia no município, em especial nas comunidades localizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Florest Maués, tem sido fundamental para a organização social e produtiva dos guaranacultores.

"É um passo muito importante esse que estamos dando. Estou na terceira gestão a frente da associação e conseguimos nesses anos trabalhar junto com a Coca-Cola na melhoria dos nossos guaranazais. Recebemos assistência técnica e apoio e ter essa garantia de compra é um sinal positivo para todos os produtores que investem no guaraná", comentou.

A estimativa da companhia com a entrada de novos municípios é de aumentar em 30% o volume de guaraná adquirido nesta safra. O guaraná oriundo da agricultura familiar é utilizado em cinco produtos da Coca-Cola Brasil à base da fruta.