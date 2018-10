Quilo do pão francês não deve sofrer reajuste em Manaus

Reajuste no valor do trigo deixa pãozinho mais caro | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Apesar da instabilidade na cotação do dólar e mudanças climáticas nas principais produtoras de trigo, o reajuste do produto ainda não afetou o mercado na capital do Amazonas. Com o dólar a R$3,70 e o fardo do produto a R$ 24, empresários da panificação não aumentam o valor do pão francês desde agosto.

De acordo com gerente de uma panificadora localizada no bairro Vila da Prata, Zona Oeste, que prefere não ser identificado, o quilo do pão está saindo por R$ 8,90. Segundo ele, o trigo que é importado da argentina ainda não veio com reajuste desde então.

“Vendemos em média oito mil pães por dia, nosso produto tem boa qualidade e preço acessível. Além disso, geralmente, os custos que precisam ser cortados quando é feito reajuste são em operações. A ideia é sempre manter o preço final para o consumidor estável”, disse.

Já na tradicional panificadora Conde do Pão, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-oeste, o valor do quilo do pão francês não sofre reajuste há três anos. Segundo o gerente do estabelecimento Sebastião Nunes, o valor de R$ 12,07 é mantido pela quantidade.

“Conseguimos manter o preço final porque o volume de trigo que a empresa compra é alto. Com isso, a rede de padarias vem conseguindo manter esse valor por tanto tempo”, explicou.

Nunes enfatizou que mesmo com o preço mais alto que em outros estabelecimentos da cidade, clientes não deixam de comprar na unidade. Para a dona de casa Jussara Albuquerque, 51, é melhor pagar um pouco mais caro e ter a garantia de qualidade. “Desde que mudei para o bairro há 10 anos adotei essa padaria. O pão daqui é maravilhoso, consigo armazenar na geladeira e mesmo assim continua fofinho e gostoso”, declarou.

A dona de casa explicou que mesmo pagando R$ 5 por seis pães, o custo vale a pena. “Ao lado da minha casa tem uma padaria menor com o pão bem mais em conta, ainda assim, prefiro comprar aqui e manter a qualidade do alimento que não pode faltar na casa”, disse.

Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas (Sindipan-AM), Carlos Azevedo, é complicado afirmar se vai haver reajuste no valor do trigo. Para ele, mesmo com a oscilação do dólar é quase impossível comprovar que vá aumentar antes dos resultados das eleições.

“O último grande reajuste ocorreu em agosto deste ano, o dólar de certa forma estabilizou. Em Manaus, os empresários enxugar custos operacionais do que aumentar o valor do pão francês. Nós sabemos que se aumentar mais os clientes vão começar a fazer substituições e vamos vender menos. Mesmo assim é complicado afirmar que vá aumentar ou diminuir enquanto não sair o resultado das eleições”, explicou.

O presidente do Sindipan-AM esclareceu que 60% do trigo usado nos estabelecimentos de Manaus são da região Sudeste do país. Ainda assim, ele só é comprado quando o a argentina, maior fornecedora de trigo não consegue atender a demanda.

“No fim, o empresário precisa comprar a matéria-prima muitas vezes dos Estados Unidos, Canadá e da Rússia. O que não pode acontecer é deixar de produzir um alimento que sempre foi essencial na mesa dos manauaras”, concluiu.