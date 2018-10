Apostador de Curitiba acerta Mega Sena e leva prêmio de R$ 20 milhões

Um apostador de Curitiba acertou os seis números do Concurso 2.091 da Mega Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (25) em Jequié (BA), e ganhou um prêmio de R$ 20 milhões. Houve 75 apostas que acertaram a quina e receberão R$ 25 mil cada e 3.855 apostas que acertaram a quadra, que teve um prêmio de R$ 696.

Os números sorteados foram 10, 11, 12, 37, 38 e 39.

No próximo sorteio, no sábado (27), a estimativa do prêmio é R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até esta quinta-feira (25) às 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Leia mais:

Metrópole da Amazônia, Manaus completa 39 anos de história

Conheça a história do Teatro Amazonas em um passeio guiado