Delivery de pirarucu: peixe comprado online pode ser entregue em casa

Dezenas de peixes oriundos de lagos e rios de manejo do Amazonas que podem ser comprados pela internet, usando cartão de crédito | Foto: Divulgação/fas

Manaus - Inicia nesta sexta-feira (26) e vai até a próxima terça-feira (30) o novo período de vendas online para Manaus, do pirarucu manejado da região do Médio Solimões na loja virtual da Onisafra.



De acordo com a assessoria, são dezenas de peixes oriundos de lagos e rios de manejo do Amazonas que podem ser comprados pela internet, usando cartão de crédito e sem precisar enfrentar filas. Isso pode se entregue por meio de delivery, onde os pescados são entregues na casa do cliente.



A venda online do peixe é possível a partir de uma parceria entre a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e startup Onisafra, que já presta serviço de venda de produtos regionais pela internet, como frutas e hortaliças.

Os peixes da loja virtual são comercializados em três combos diferentes, juntamente com a farinha de Uarini “A Ribeirinha”, e são os mesmos vendidos nas feiras físicas na sede da FAS.



Como comprar online?

Para comprar pirarucu na loja virtual o consumidor precisa entrar na aba do pirarucu no site da Onisafra https://onisafra.com/feiradopirarucu/, solicitar a quantidade e as peças de peixe desejadas entre os três combos disponíveis, e finalizar a compra pagando no cartão de crédito – nas feiras físicas só é aceito dinheiro.

Os três combos disponíveis são:

Cesta Porã - que vem com 3 quilos de ventrecha de pirarucu e 1 quilo de farinha de Uarini “A Ribeirinha”, ao custo de R$ 49,90;

Cesta Tarrafa - com 2 kg de filé de pirarucu, 2 kg de ventrecha e 1 kg de farinha ao preço de R$ 79,90;

Cesta Açu - com 4 kg de filé de pirarucu e 1 kg de farinha ao por R$ 99,90.

Depois da compra feita, o consumidor só vai precisar esperar o peixe chegar em casa, congelado e tratado, com entregas programadas para o dia 31 de outubro, das 08h às 12h30. Além disso, para as 25 primeiras pessoas que efetuarem a compra do pirarucu manejado no site da Onisafra o delivery vai sair gratuito.

Feira física de pirarucu

Para quem prefere escolher o peixe ao vivo antes de comprá-lo há a opção de ir nas feiras físicas na sede da FAS, que já tem dada para acontecer: na próxima quinta-feira (1), véspera de feriado.

Serão cinco toneladas de pirarucu fresco e 800 quilos de pirarucu seco. As peças e os preços variam de R$ 5 o quilo da carcaça, R$ 14 o quilo da ventrecha, R$ 15 o quilo da manta inteira e R$ 18 o quilo do filé. A FAS fica na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Toda a venda do pirarucu de manejo da RDS Mamirauá, tanto na feira física como na loja virtual, tem autorização Ibama, com apoio do Programa Geração de Renda da FAS, por meio do Fundo Amazônia/BNDES e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Feira do Chef Caboclo

O pirarucu manejado da RDS do Mamirauá também estará presente na Feira do Chef Caboclo, um festival gastronômico que acontece em Manaus nos próximos dias 3 e 4 de novembro com apoio da Associação Amazonense de Gastronomia e Empreendedores (AAGE).

Haverá a venda física de pirarucu e, claro, degustação do saboroso pirarucu em pelo menos 20 pratos diferentes de chefs amazonenses.

Serviço

O quê: venda online do pirarucu manejado da RDS Mamirauá

Quando: 26 a 30 de outubro

Onde: loja virtual da Onisafra, no site https://onisafra.com/feiradopirarucu