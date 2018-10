Finanças de consultórios médicos serão tema de workshop em Manaus

Manaus - A economista Kátia Avelar vem a Manaus, neste sábado (27), para o workshop "Gestão de Consultorias - Realize um detox nos gastos do seu consultório", que ocorre no auditório do Colégio Martha Falcão, localizado na rua Salvador, 455, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, a partir das 14h.

O objetivo da palestra, realizada pela Uniodonto Manaus, em parceria com o Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Amazonas, é apresentar técnicas que ajudarão a sanar problemas financeiros enfrentados por consultórios médicos e odontológicos.

“O encontro trabalhará a gestão financeira dos consultórios, e as técnicas apresentadas poderão ser adaptadas a qualquer empresa, já que trabalharão várias áreas dentro de uma corporação, como o setor financeiro, o setor de compras, contas a pagar, departamento pessoal, comunicação, entre outros”, explica a economista.

Com mais de 25 anos de carreira no mercado financeiro, a economista, que é criadora do programa Detox dos Gastos, promete ensinar a elevar o nível financeiro tanto dos espectadores como de suas empresas.

“Vamos dar um zoom e fazer com que os participantes enxerguem onde estão as gorduras e, assim, diminuir os gastos excessivos, através do reconhecimento do setor onde estão localizados. Fazer, realmente, um detox”, afirma Avelar.

Ingressos

Os ingressos para o workshop de Kátia Avelar estão disponíveis à venda nas sedes da Uniodonto Manaus, na avenida Leonardo Malcher, 598, Centro; e do CRO, na rua Silva Ramos, 12, também no Centro. Os ingressos também estão à venda pelo site www.sympla.com.br, e podem ser parcelados em até 12x no cartão de crédito.

Leia mais:

Manaus recebe 2º edição do Fórum de Marketing Digital

Faculdade em Manaus realiza 1ª Feira de Profissões nesta quinta