Fundo Manaus Solidária segue com edital aberto até o dia 31

Manaus - O Fundo Manaus Solidária está com seu Edital de Fomento no valor de R$ 5,7 milhões aberto até o dia 31 de outubro. O edital irá beneficiar a 32 projetos que possuam iniciativas pautadas na geração de renda e assistência social. Cada projeto apresentado por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) receberá o valor máximo de R$ 180 mil cada um. A publicação do resultado definitivo do Edital de Fomento sairá no dia 22/11.

Poderão concorrer ao Edital de Fomento organizações que apresentem projetos sociais com atuação em: Geração de Renda; Inclusão Social de Crianças e Adolescentes; Inclusão Social de Jovens e Adultos; Inclusão Social de Idosos; Inclusão Social de Mulheres em Situação de Risco e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência.

De acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro é indiscutível o valor que as organizações sociais possuem e o trabalho que realizam em benefício da população mais carente. Somado a isso há também toda a luta e os sacrifícios realizados para que as atividades sejam mantidas, por isso a importâncias da participação das OSCs no Edital de Fomento do Manaus Solidária.

“O mais importante nesse processo todo, os responsáveis pelas atividades realizadas pelas organizações sociais já possuem, que é a vontade de fazer, de realizar. Porém, sabemos que só isso não basta. É preciso conseguir meios para manter os projetos e os atendimentos. O Manaus Solidária está com o Edital de Fomento aberto e eu convido às OSCs a participarem desse processo que quer ajudar na manutenção de suas atividades”, destacou a presidente, enfatizando o convite às entidades.

Prazos

O Edital de Fomento nº 001/2018-Fundo Social de Solidariedade, sendo o nome fantasia Fundo Manaus Solidária, estabelece que os documentos necessários para participar da seleção podem ser entregues até o dia 31, no setor de protocolo da Casa Civil da Prefeitura de Manaus, avenida Brasil, 2971, Compensa 1, Zona Oeste, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. A publicação do resultado definitivo do Edital de Fomento sairá no dia 22/11.

Mais informações sobre os pré-requisitos para participar do Edital de Fomento do Fundo Manaus Solidária estarão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM) e nos sites www.manaussolidaria.org e www.manaus.am.gov.br

Eixos do Edital

Eixo I - Geração de renda – projetos sociais voltados à formação e qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Eixo II – Inclusão social de crianças e adolescentes – projetos sociais voltados à inclusão de crianças e adolescentes (até 18 anos incompletos).

Eixo III – Inclusão social de jovens e adultos – projetos sociais voltados à inclusão de jovens e adultos em situação de risco ou vulnerabilidade social (até 60 anos incompletos).

Eixo IV – Inclusão social de idosos – projetos sociais voltados à inclusão social de idosos em situação de vulnerabilidade social, vítimas de abandono ou violência doméstica.

Eixo V – Inclusão social de mulheres em situação de risco – projetos sociais voltados à inclusão social de mulheres em situação de risco social.

Eixo VI – Inclusão social de pessoas com deficiência – projetos sociais voltados à inclusão social de pessoas com deficiência, de qualquer natureza.

