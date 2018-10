Com facilidades, cresce procura por intercâmbio em agências de Manaus

A turismóloga Bárbara Coelho teve que abrir mão de saídas com amigos e compras para realizar o intercâmbio | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Abrir mão de restaurantes, bares, saídas com os amigos e compras foram alguns desafios para a turismóloga Bárbara Coelho, 26, que recentemente passou um mês em Dublin aperfeiçoando o inglês.



Fazer intercambio para os brasileiros está mais barato, os preços variam de acordo com o país escolhido, o tipo de curso, a carga horária e a duração. Preços acessíveis e condições de pagamento também ajudam a desmistificar a ideia de que viver a experiência é impossível.

Em um ano a procura pelo intercâmbio cresceu em média 50% segundo a Organização Sem Fins Lucrativos AFS.

Parcelamento

A viagem de Bárbara Coelho foi organizada com meses de antecedência | Foto: Arquivo Pessoal

Hoje é possível encontrar agências que parcelam os pacotes em até 36 vezes com pagamento via boleto. Coelho programou a viagem para o mês de férias do trabalho, desde pequena apaixonada por turismo imaginava que fazer um intercâmbio tão longe de casa era impossível. Foi depois de um programa de TV que ela decidiu organizar as contas para realizar o sonho.



“Sempre quis fazer intercâmbio, mas achava que fosse algo bem impossível mesmo, devido à parte financeira. Foi minha mãe que veio me dizer que era possível depois de assistir uma reportagem na TV, depois disso, resolvi ir na agência tentar ver como era o processo de compra do pacote que queria”, disse.

A vontade da jovem era fazer um curso longo de um ano e depois renovar. Ela conta que desistiu da ideia de ir nas férias pois estava em crescimento de carreira no trabalho. Na agência, encontrou várias possibilidades. Desde pacotes prontos até serviços vendidos separadamente.

“Eu tinha a opção de montar o meu pacote personalizado, mas também poderia pagar um pronto. Fechei um pacote que incluía escola, acomodação, seguro e passagens aéreas. Um total de R$ 15 mil que paguei durante dez meses por meio de boleto bancário. Era uma conta fixa no meu orçamento, além disso, abri uma poupança onde me comprometi a depositar R$ 300 durante um ano. O melhor foi que no dia da viagem todos os custos da viagem já estavam pagos”, explicou.

Intercambistas reunidos em Dublin, na Irlanda | Foto: Divulgação

Organizar para viajar

Para conseguir fazer o tão sonhado intercâmbio em outro continente, Bárbara contou ainda que começou a vivenciar a viagem desde o momento em que assinou o contrato com a agência. “Foi um objetivo que tracei, além de conhecer uma cultura completamente diferente, acho que uma das maiores lições foi que é possível sim. Basta ter uma boa organização financeira e deixar de consumir em prol da experiência”, declarou.

Com belas paisagens naturais, castelos medievais e povo hospitaleiro a Irlanda tornou-se o destino queridinho dos brasileiros intercambistas. Com uma boa oferta de cursos, qualidade de vida, possibilidade de trabalhar legalmente e facilidade para tirar o visto são alguns dos atrativos.

Destinos mais procurados

De acordo com Jhony Abreu, presidente do Comitê de Manaus da ONG (organização sem fins lucrativos), AFS Intercultural Programs, Irlanda, Estados Unidos e Canadá são os três destinos mais procurados por estudantes e profissionais. Com convênios em escolas do mundo inteiro e agências, por ano 340 brasileiros são beneficiados com o programa de intercâmbio da ONG.

“O nosso maior objetivo é proporcionar a melhor experiência possível para a pessoa que embarca na aventura. Nossos pacotes são mais em conta uma vez que temos convênio com escolas no mundo inteiro, o trabalho vale a pena porque 98% dos nossos intercambistas voltam para fazer um novo intercâmbio ou indicam para os amigos”, falou Abreu.

Pacotes para Canadá e Estados Unidos

Raphaela Moura encarou o desafio e passou um mês no Canadá | Foto: Arquivo Pessoal

Jhony disse ainda que os pacotes para o Canadá e Estados Unidos são os mais caros. Custando em média R$ 19 mil, já Irlanda sai por aproximadamente R$ 15 mil. “Nossos pacotes cobrem orientação de embarque, passagens, hospedagem, alimentação e escola além de seguro que é obrigatório nos três países”, finalizou.



Encarar o desafio de passar um mês imersa em outro país foi um dos desafios que a blogueira Raphaela Moura, 24, não abriu mão de viver a experiência. Com o nível intermediário da língua inglesa ela viajou para Vancouver. “Foi uma experiência única que me fez ver o mundo completamente diferente. Além de aperfeiçoar a língua conheci pessoas de outros países. Fechei todo o pacote com a Enjoy Canadá que cuidou de todos os trâmites necessários para que eu tivesse o melhor intercâmbio possível”, comentou.

Pacotes personalizados

Segundo a consultora da agência em Manaus, Kety Medeiros, a empresa oferece além cursos de inglês, auxilio de imigração familiar, programas universitários e programas de estudo e trabalho. A Enjoy Canadá oferece pacotes personalizados onde a pessoa escolhe o número de semanas, tipo de acomodação, que geralmente é em casa de família nativa e tem direito à alimentação que estão saindo por R$ 7,5 mil.

“O pacote mais comum que vendemos é o de quatro semanas, as pessoas geralmente vão na época de férias do trabalho. Hoje o intercâmbio é acessível para todas as classes, o segredo é planejamento, aqui orientamos a fazer essa organização pelo menos um ano antes”, explicou.

Intercâmbio em Portugal

Bárbara Nunes passou cinco meses na cidade de Bragança em Portugal e diz que valeu a pena | Foto: Divulgação

O intercâmbio mais procurado é o para aperfeiçoar a língua, porém há quem já viveu a experiência nas universidades internacionais. A estudante Bárbara Nunes, 24, passou cinco meses na cidade de Bragança, em Portugal. Ela participou de um programa pela faculdade que estudava. Durante a experiência a jovem cursou um semestre de medicina veterinária no Instituto Politécnico de Bragança.



Diferencial no currículo

Para conseguir se manter, Nunes recebeu bolsa auxilio pelo programa de aproximadamente R$ 8 mil além de auxílio moradia e alimentação na própria faculdade. “Minha renda por mês era mais ou menos 150€. Não era muito, mas deu para viver bem. A experiência única sem dúvida foi um diferencial para o meu currículo, conhecer a realidade da minha área lá e ter conhecido professores e profissionais altamente qualificados. Além disso é mais que uma experiência acadêmica. Foi uma experiência de vida muito marcante”, confessou.

A estudante enfatizou que vale muito a pena fazer a experiência do intercâmbio. “Foi um crescimento pessoal muito grande, tanto de aprender a resolver as situações sozinha, assim como lidar com as diferenças dos colegas que tinha acabado de conhecer e com quem convivia diariamente”, afirmou.

