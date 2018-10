Décimo terceiro municipal será pago dia 7 de dezembro, em Manaus

O prefeito atribuiu o anúncio ao forte equilíbrio fiscal da Prefeitura de Manaus | Foto: Mário Oliveira/Semcom

O serviço público municipal já tem data marcada para receber a segunda parcela do 13º salário. O anúncio do pagamento para o dia 7/12 foi feito pelo prefeito Arthur Virgílio Neto durante um culto ecumênico, realizado no auditório Nina Lins, localizado na avenida Professor Nilton Lins Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul, nesta segunda-feira (29), pela passagem do Dia do Servidor Público, celebrado no último dia 28.

O prefeito atribuiu o anúncio ao forte equilíbrio fiscal da Prefeitura de Manaus, que permite que a folha do funcionalismo público sempre seja paga em dia.

“Quero aproveitar para anunciar aqui, porque nós somos organizados e trabalhamos com seriedade, que vamos pagar o décimo terceiro salário na sexta-feira, dia 7 de dezembro. Quero adiantar mais uma vez esse pagamento como sempre fizemos e vamos continuar fazendo até o fim do meu governo”, disse Arthur.

Acompanhado da primeira–dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, o prefeito também divulgou aos mais de dois mil servidores presentes o ponto facultativo pela passagem do Dia Servidor, na próxima quinta-feira, 1/11.

O secretário Municipal de Administração (Semad), Lucas Bandieira, destacou o esforço da prefeitura não só com serviços voltados à população, mas também com as melhorias ao servidor público.

“Dentro do nosso planejamento, da responsabilidade fiscal e organização da gestão tudo é feito para melhorar nossa cidade e também dar uma resposta positiva para nossos servidores para que possam estar mais felizes, produzindo mais e construindo uma cidade cada vez melhor”, disse o secretário.

Homenagens

Ainda durante a cerimônia, 26 servidores municipais, eleitos por suas secretarias, receberam o certificado de honra ao mérito “Aires José Beltrão Dantas”, que a partir deste ano levará o nome em homenagem ao servidor, que prestou 46 anos de trabalho à Prefeitura de Manaus e faleceu no dia 30/9.

Um dos homenageados foi o servidor do Manaustrans, Francisco Rodrigues dos Santos, responsável por trabalhar a educação no trânsito em escolas, empresas e ações organizadas pelo órgão.

“É um compromisso muito grande com a cidade. A educação de trânsito tem essa missão de transformar a nossa cidade em uma cidade cidadã capaz de olhar para todos de uma forma melhor. Estou feliz e honrado, mas dedico essa honraria à Divisão de Educação de Trânsito do Manaustrans”, destacou o homenageado.

As homenagens fizeram parte da programação do Culto Ecumênico pela passagem do Dia do Servidor Público, celebrado em 28/10. O evento também contou com a participação musical da Banda Uns e Outros, composta por servidores da Casa Militar, e com a palavra do padre Marquinhos, da paróquia São Vicente de Paula, além do pastor João Carlos, da Igreja Adventista do bairro Presidente Vargas.

Programação

Nesta terça-feira (30), os servidores poderão participar da palestra “Alegria de Existir, Prazer de Servir”, que será ministrada pelo psicólogo Paulo Fonseca, no auditório da sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, bloco D, da Universidade Nilton Lins.

Na quarta-feira (31), a Prefeitura promove a “Grande Festa” pelo Dia do Servidor, a partir das 18h, no estacionamento do bloco D, da Universidade Nilton Lins, com shows regionais de Uendel Pinheiro, Guto Lima, Canto da Mata, Sebastião Jr e Arlindo Jr, além do som da Banda Uns e Outros.

A festa seguirá até a meia-noite, com praça de alimentação e sorteio de brindes para os servidores. A entrada é franca.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Novo boletim epidemiológico traz 103 novos casos de sarampo

Departamento de Proteção aos animais domésticos é criado no AM