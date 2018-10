Feira do Pirarucu Manejado acontece em Manaus nesta quinta

Manaus - Na próxima quinta-feira (1º), a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promove mais uma edição da Feira do pirarucu manejado. O pescado é oriundo das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá e Cujubim.

A venda dos peixes fresco e seco começa a partir da 7h na sede do órgão, Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Todo o pirarucu manejado vendido nas feiras tem autorização do Ibama e apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), além do Programa Geração de Renda da FAS, por meio do Fundo Amazônia/BNDES e Instituto Mamirauá. As vendas contribuem para estimular a pesca manejada nas Unidades de Conservação e gera renda aos pescadores por não exigir a atuação de atravessadores e distribuidores, dando lucro total aos ribeirinhos.



Delivery de pirarucu

Além da feira física de pirarucu, o pescado manejado da RDS de Mamirauá também pode ser comprado pela internet, na loja virtual da Onisafra (https://onisafra.com/feiradopirarucu/), onde o consumidor tem disponível três tipos de cestas com pirarucu e farinha de Uarini “A Ribeirinha”, e os produtos são entregues na casa do cliente.

O serviço é inédito no Amazonas também estimula a pesca manejada no Amazonas.

Feira do Chef Caboclo

O pirarucu manejado da RDS do Mamirauá também estará presente na Feira do Chef Caboclo, um festival gastronômico que acontece em Manaus nos próximos dias 3 e 4 de novembro com apoio da Associação Amazonense de Gastronomia e Empreendedores (AAGE).

Haverá a venda física de pirarucu e, claro, degustação do saboroso pirarucu em pelo menos 20 pratos diferentes de chefs amazonenses.

*Com informações da assessoria



