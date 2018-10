Apesar de reajuste, preços de combustíveis não devem alterar no AM

Manaus - Nova tabela do Conselho Nacional de Política Fazendária (Cofaz) aumenta o preço dos combustíveis em todo o País. Para o Amazonas, a gasolina comum e o diesel sobem para R$ 4,93 e R$ 3,80, respectivamente. Não houve preço sugerido para o gás de cozinha.

O ajuste é o primeiro a ser feito após as eleições gerais deste ano. Como de costume, uma nova tabela é divulgada no Diário Oficial da União (DOU) a cada 15 dias. Apesar da sugestão do preço aumentar os valores dos itens, entidades regionais afirmam que isso não deve refletir no bolso dos consumidores.

"Apesar da relatividade dos preços sugeridos pela Cofaz, esse reajuste divulgado não deve chegar ao consumidor amazonense. Não é significativo, considerando a margem", esclareceu Geraldo Dantas, vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Amazonas (Sindicombustíveis-AM).

Mesmo assim, o especialista disse que o preço é livre para ser estipulado pelos donos de postos de combustíveis ao consumidor. O valor médio atual da gasolina comum é entre R$ 4,85 a R$ 5,10.

"É provável que o preço final não mude pela concorrência dos empresários de postos. Se a gasolina fica muito cara, por exemplo, o preço não é repassado ao consumidor. Ocorre que, em muitas vezes, o proprietário assumir esse prejuízo", acrescentou Dantas.

Entretanto, o consumidor saberá o novo preço dos combustíveis somente após as distribuidoras regionais emitirem a nota fiscal da nova carga recebida das refinarias, no próximo dia 1º de novembro. O documento é responsável por apontar a variação atualizada dos impostos cobrados pelo Estado com base no litro dos combustíveis.

O novo reajuste do preço da gasolina nas refinarias, divulgado nesta terça-feira (30) pela Petrobras, também entra no processo de cálculo valorado. Seguindo a tendência do mês de outubro, a gasolina acumulou uma queda de preço de 15,96%, quando comparada a 30 de setembro - o que não foi sentido nas bombas de gasolina do Amazonas. O novo preço a ser obedecido a partir de quarta (31) é de R$ 1,86, 12 centavos a menos que o antigo preço.

Gás

Já para o gás do tipo P13, o tipo mais revendido para os consumidores, não teve reajuste. Apesar disso, a Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Amazonas (Fegas-AM) aponta um cenário caótico no valor do gás atual para o consumidor do Estado.

O presidente da entidade, Fernando Feitosa, explicou que o preço alto do gás no Amazonas se dá pelo abuso fiscal das distribuidoras regionais. "Elas chegam a lucrar 200% em cima do valor repassado pelas fornecedoras. É inviável para nós, revendedores, arcar com um desequilíbrio tão profundo", admitiu.

Conforme ele, o crivo de quanto o amazonense vai pegar pelo gás, se dá pelas duas empresas - Amazon Gás e Fogás, sendo impreciso estimar um preço final quando órgãos federais divulgam novas tabelas. Uma representação sobre a pauta foi protocolada na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) nesta manhã.

Representantes de órgãos como a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Cofaz e sindicatos regionais participaram da ata. Reivindicando igualdade fiscal, Feitosa disse que o gás poderia ser vendido no Estado a R$ 52, caso não houvesse a discrepância das distribuidoras.

Sobre o assunto, o deputado Serafim Corrêa (PSB) opinou que o preço dos combustíveis só irá baixar quando "o monopólio dos derivados de petróleo acabar por parte da Petrobrás". Com o novo governo de Wilson Lima (PSC) no Amazonas, as decisões tributárias devem gerar novos caminhos para o gás no Estado, segundo ele.

"O Brasil precisa quebrar o monopólio dos derivados de petróleo. Na hora que isso acontecer a gasolina vai baixar. Era só comprar a gasolina da Venezuela e trazer por caminhão para Manaus", finalizou.

