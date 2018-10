Feira de oportunidades ‘Hora do Salto’ acontece em novembro em Manaus

O primeiro momento será de captação de currículo para formação de Banco de dados | Foto: Divulgação

Palestras, dicas de empreendedorismo, cases de sucesso com empresários de Manaus, além da captação de dados para dar chance para quem busca oportunidades de estágio e trainee no mercado de trabalho, são algumas das propostas do ‘Hora do Salto’, evento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem Manaus).

A terceira edição do evento acontecerá no próximo dia 13 de novembro, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), unidade localizada na Avenida Darcy Vargas, nº 1200.

Programação

O ‘Hora do Salto’ acontecerá em dois momentos distintos, que ocorrerão das 17h às 22h do dia 13. O primeiro momento será de captação de currículo para formação de Banco de dados que serão disponibilizados para empresas locais pela CDL Jovem, a programação é aberta ao público e gratuita.

Já no segundo momento serão realizadas palestras com profissionais da área de recursos humanos e empresários jovens de Manaus que mostrarão cases de sucesso em empreendedorismo, motivação e ampliação de network. Os palestrantes que participaram do evento são: Thamy Pezzi, fundadora da Loja It! Manaus, José Wilson, gerente de RH da Moto Honda, Marcelo Gastaldi, superintendente do grupo Nova Era e ainda José Saraiva, Professor Mestre de Engenharia da universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Além de possibilitar o ingresso de estagiários e trainees no mercado de trabalho, a ‘Hora do Salto’ vai proporcionar também a seus participantes ampliação de network, expansão de conhecimento, e ainda certificado de 8 horas complementares.

Para participar do evento os interessados devem se inscrever pelo site oficial do evento: bit.ly/horadosalto2018. Vale ressaltar que a participação na feira de oportunidades é gratuita, e para assistir as palestras os interessados deverão pagar um valor simbólico de R$15 a inscrição.

Serviço:

O que: ‘Hora do Salto’ – feira de oportunidade de estágio e trainee

Quando: 13 de novembro

Hora: 17h as 22h

Onde: UEA – Av. Darcy Vargas nº 1200

Quanto: Feira de oportunidades (17h às 19h) gratuito / Palestras (19h às 22h) R$15.

