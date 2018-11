De pai para filho, famílias geram renda nos cemitérios de Manaus

Manaus - Apesar de o Dia dos Finados remeter a saudade e a melancolia pelos entes queridos que já partiram, muitas pessoas acreditam, que esta é uma oportunidade para gerar uma renda familiar extra e ainda prestar um serviço de qualidade para os diversos visitantes que comparecem nos cemitérios da cidade de Manaus.

Há 20 anos, o técnico em comunicação Anderson Marques, 36, ajuda a mãe em diversos serviços de limpeza no cemitério São João Batista, localizado no bairro Nossa senhora das Graças, na zona Centro-sul da capital amazonense.

"Nossas atividades começaram na época da minha avó, passou para minhas tias e minha mãe, e há 20 anos eu iniciei. Sempre lavei, limpei, capinei, troquei vidros, pintei e fiz o que fosse necessário em tudo que precisasse e atualmente estou desempregado, então meu reforço é mais integral nesse momento”, explicou Anderson.

| Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

De acordo com Marques, a família tem clientes fixos há muitos anos, e por mês lucram por volta de R$ 2 mil, mas nesse período a margem de lucro pode ser um pouco maior por conta de serviços adicionais.

“Essa movimentação toda só existe no dia dos finados mesmo, nos outros dias o cemitério é cemitério mesmo, sem ninguém, por isso temos contratantes fixos, e viemos dia sim, dia não para manter as sepulturas e mausoléus limpos e bem cuidados. Só hoje eu já pintei, limpei, capinei e fiz algum tipo de trabalho em mais de 15 sepulturas”, disse o técnico.

Tradição

Para Valéria, de 20 anos, fazer a limpeza de sepulturas não é motivo de vergonha e é esse trabalho que ajuda a ela e a família, que estava espalhada pelo São João Batista limpando túmulos, a levar uma renda para casa.

“Eu faço técnico de enfermagem e para ajudar a pagar meu curso eu venho ajudar minha mãe e meu avô, que foi quem iniciou os serviços de limpeza há muitos anos na nossa família. Hoje é a primeira vez que a minha irmã de 14 e meu irmão 18 vieram e eu não tenho vergonha de fazer isso. Vergonha é matar e roubar”, enfatizou a estudante.

| Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

Segundo a estudante, os valores cobrados dependem do tipo de limpeza e do tamanho dos locais. E apesar de atender os pedidos por um preço camarada, Valéria relata que foram enganadas.

“Uma capinagem com varrição e pintura pode variar de R$30 a R$50 e uma lavagem completa em um mausoléu chega até a R$100, como recebemos hoje. Mesmo assim, ainda somos enganados. Pela manhã um homem pediu para limparmos uma lápide e pegou nosso número para nos ligar e pagar por volta das 10h. Já são 16h e até agora nada”, disse Valéria.

Venda de flores

| Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

Trabalhando ao lado da esposa, da filha e das cunhadas, Cesar Belo, 40, está no ramos das flores, velas e afins há 15 anos. O autônomo espera que as vendas sejam melhores este ano, pois a visitação e a procura por estes artigos foi pequena no ano passado.

"Começamos nossas vendas pelo menos três dias antes, pois muitas pessoas preferem preparar o local e visitar antes da muvuca do dia de finados. Infelizmente, devido a crise, no ano passado o lucro foi muito baixo, mas a média de faturamento no feriado é de R$ 2 mil. Aqui nós vendemos três flores por R$ 10 e quem compra velas leva de graça fósforos", explicou o autônomo.

Oportunidade

| Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

De olho na oportunidade de conseguir lucrar com o feriado, Claudio Pontes, 45, apostou na venda de vassouras. Trabalhando com a fabricação do produto há seis meses, ele disse que consegue lucrar até R$ 500 por dia. "Percebi que as pessoas vem na semana do feriado para limpar os túmulos e decidi trazer minhas vassouras. Está dando certo, antes tinha outra pessoa que vendia a unidade por R$10, estou vendendo por R$ 5 e atraindo cada vez mais clientes. Estamos nos dois principais cemitérios da cidade e o lucro está sendo ótimo", comemorou.

Os cemitérios de Manaus funcionarão das 6h às 19h. O único cemitério de Manaus a funcionar em horário diferenciado será o Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, zona Oeste de Manaus, que funcionará de 6h às 18h.

*Colaborou Naritha Migueis.

