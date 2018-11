Dia de Finados aumenta em 90% a venda de flores artificiais, em Manaus

Manaus - Tradição no Brasil o Dia de Finados é o dia em que pessoas falecidas são homenageadas. Por conta disso, a venda de flores naturais e artificiais devem ficam aquecidas. Em Manaus, à espera de vendedores e lojistas é de que o movimento até o dia 2 de novembro aumente até 90%.

O maior volume de vendas registrado está em bancas montadas em frente ao maior cemitério da cidade, Parque Tarumã, localizado na Avenida do Turismo, zona Oeste. Já no São João Batista o movimento ainda é fraco.

Dona de uma das bancas mais antigas, em frente ao cemitério Parque Tarumã, Wal Negreiros, 57, conta que em dias normais consegue lucrar até R$ 200, nas vésperas do feriado esse valor chega a triplicar. São grinaldas, flores artificiais, velas, placas para sepulturas e enfeites com temas infantis e de times de futebol por exemplo.

“No último fim de semana vendi mais de 400 grinaldas. A expectativa é que as vendas aumentem ainda mais na banca que trabalho há mais de 20 anos”, disse a vendedora que explicou ainda o porquê não trabalha com as flores naturais.

“Não vale a pena, além do calor, flores naturais precisam de cuidados e são mais caras para trabalhar. Faz tempo que o cliente prefere flores artificiais. Essas eu compro no centro e consigo vender quatro buquês pequenos por R$10, a pessoa pode escolher as cores”, avaliou.

Comércio de flores finados | Foto: Janailton Falcão

Faz algum tempo que floriculturas começaram a investir em flores artificiais para atrair clientes. De acordo com João Carvalho, 68, proprietário da Floricultura Girassol, localizada no Centro de Manaus, um arco grande com flores naturais custa em média, R$ 200 e pode chegar a R$ 800. Já as artificiais custam em média R$ 120. Para este ano, as expectativas ainda estão fracas.



“Mesmo nas datas que mais vendem como Dia dos Pais e Dia das Mães, as flores artificiais são as mais vendidas. Por isso, para atrair clientes, começamos a fazer buquês de flores naturais menores que são vendidos a partir de R$ 20”, comentou.

Já para o empresário Amarildo Vasconcelos, 52, as vendas no período que antecede Finados não são grandes. Ele conta que, mesmo em frente aos cemitérios, os lucros são baixos. Para o cemitério São João Batista, ele leva 30 vasos de crisântemos, palmas, rosas e orquídeas e revelou que o lucro não chega a R$ 100 no dia.

Comércio de flores finados | Foto: Janailton Falcão

“Para a floricultura, não compensa. Tem muito vendedor ambulante, que não trabalha na área, mas está lá no dia. Por isso, temos que vender as flores 70% mais baratas do que venderíamos na loja. Não adianta colocar o preço normal. As pessoas não compram. Meus vasos variam entre R$ 15 e R$ 20”, disse.



Outro empresário que não está otimista com a chegada do dia 2 é Lindenberg Castro, 45. Proprietário da Flora Orquídea da Amazônia e conta que reduziu o investimento para 2018. "Em 2017 comprei R$ 20 mil em flores e tive prejuízo, para este ano investi R$ 5 mil e espero conseguir recuperar esse valor. Ainda assim as expectativas são negativas uma vez não há procura desde o ano passado. O que faço é vender para os camelôs que ficam nos arredores do cemitério, prefiro vender mais barato do que ter prejuízo, como trabalho com flores naturais é complicado porque elas são perecíveis", analisou.

Para Rita Dias, 75, que trabalha com vendas de flores e velas durante todo o ano em frente ao cemitério São João Batista, este ano está sendo pior que todos os outros. Ela contou que em anos anteriores, na mesma época, o local ficava lotado de vendedores ambulantes o que não acontece mais. "As pessoas não estão mais vindo visitar os entes queridos, isso é triste. Para 2018 não fiz nenhum estoque como fazia antes, infelizmente as expectativas não são as melhores", lamentou.

Consumidor

Comércio de flores finados | Foto: Janailton Falcão

A movimentação nos principais cemitérios da cidade ficam maiores pelo menos uma semana antes da data oficial para visitar entes queridos. Erika Simões, 25, sempre prefere visitar os avós dias antes do Dia de Finados. Ela contou que gosta da tranquilidade e sempre encontra bons preços nos produtos.



“Prefiro a tranquilidade, por isso sempre venho uns dias antes, aproveito para limpar o túmulo, comprar novas flores e arranjos para enfeitar. Com isso, consigo variedade e bons preços, hoje, consegui comprar uma grinalda por R$ 20, no dia 2 não consigo encontrar por menos de R$ 35”, pontuou.

Comércio de flores finados | Foto: Janailton Falcão

Mais vendidas



Rosas brancas,amarelas, Cravos e Crisântemo são as flores mais vendidas para o dia dos mortos. Lindenberg explicou que cores mais suaves sempre são as escolhidas por quem vai fazer a visita no cemitério. "As famosas rosas vermelhas são escolhidas mais no Dia dos Namorados e Dia das Mães, é raro ela ser escolhida no Dia de Finados uma vez que representa amor, paixão, quase nunca saudade", concluiu.

Leia mais

De pai para filho, famílias geram renda nos cemitérios de Manaus

Cemitérios recebem ação de combate à prática do trabalho infantil