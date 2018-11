Novo governador do Amazonas herdará economia 'desequilibrada’

Wilson Lima (PSC) terá que lidar, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, com diversos desafios | Foto: Em Tempo





Manaus - Déficit econômico nas contas do Estado, ameaças à Zona Franca de Manaus (ZFM), desemprego de, aproximadamente, 200 mil amazonenses, reajustes de servidores públicos estaduais da educação, saúde, segurança pública e setor primário, além do não pagamento de emendas impositivas de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Esses são apenas alguns dos principais desafios econômicos que o governador do Estado eleito, Wilson Lima (PSC), terá que lidar a partir do dia 1º de janeiro de 2019.



Para que o equilíbrio das contas e dos serviços públicos sejam recuperados, segundo especialistas em economia, reformas profundas precisam ser realizadas. Mas como conseguir fazer tudo isso se o Estado está com déficit econômico? Para 2019, o orçamento do governo previsto é de R$ 17,9 bilhões, sendo 7,8% para o Poder Judiciário, 6,9% para o Legislativo e 3,9% para o Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

O governador eleito do Amazonas, demonstrou estar atento às articulações nacionais que possam vir a afetar o modelo da Zona Franca de Manaus. Ao defender a inserção de novas matrizes produtivas na região, Wilson Lima informou que já está em contato com a equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e com os governadores dos outros Estados para conter o desemprego e abrir novos postos de trabalho.

Lima diz que já expressou a sua preocupação quando se fala em alterar os incentivos que são inerentes ao Polo Industrial de Manaus (PIM).



“O nosso maior desafio é proteger a ZFM. O Amazonas não pode ser dependente de um só modelo econômico, temos potencial muito grande para atingir outros mercados. Estou buscando alianças com outros Estados, assumindo o compromisso de montar um bloco para lutar por interesses comuns e ter a garantia de Paulo Guedes (futuro ministro da área Economia) e do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de que a Zona Franca não terá seus incentivos retirados”, afirma.

Lima também observa que a legalização da Feira do Paraguai é outra ameaça ao modelo ZFM. “O produto oriundo do exterior promove concorrência desleal aos fabricados no PIM. Como tem custo de produção menor (legislação trabalhista e tributária flexível, além de energia barata) entram no Brasil custando menos do que os produtos nacionais. O que já está posto na Constituição tem que continuar sendo respeitado. Esse é nosso pleito junto ao presidente da República eleito”, diz.

Para o doutor em economia e vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), Nilson Pimentel, os desafios econômicos que Lima precisa enfrentar, a partir do dia 1 de janeiro, são enormes, uma vez que o déficit econômico influencia na saúde, segurança e educação.

“O novo governador do Amazonas está herdando uma economia desequilibrada. O Amazonas está com um desequilíbrio fiscal imenso e se o novo governador não tomar algumas providências em caráter de urgência, a situação pode ficar pior, uma vez que dependemos exclusivamente do Polo Industrial de Manaus (PIM). Sem o PIM, a economia amazonense não existe”, enfatiza Pimentel.

Segundo o economista, investimentos em infraestrutura, logística e desenvolvimento econômico serão possíveis apenas se o novo governador reestruturar a arquitetura orgânica que está totalmente desestruturada e desorganizada, desde o governo Melo.



“Sem isso, ele não vai conseguir governar fazendo a diferença. Será um governo mais do mesmo. Ele precisa fazer investimentos em infraestrutura e logística para que o Estado tenha uma plataforma que possibilite o seu desenvolvimento. Para conseguir fazer isso, ele tem que procurar atrair investimentos nacionais e internacionais e parceria público-privada”, avalia.

O especialista diz que, o pensamento de certa forma atrasado, que se implantou desde quando a Zona Franca de Manaus começou há 50 anos, fez com que a economia do Estado ficasse acomodada. Para ele, Lima precisa se cercar de um secretariado técnico, com especialistas nas áreas de competência e não fazer alianças políticas, que é o que tem acontecido nos últimos governos.

Pimentel explica que, atualmente o Amazonas é um repassador de fluxo tributário financeiro ao Governo Federal, algo em torno de 53% a 56%, que varia mês a mês. São tributos líquidos arrecadados que não retornam, uma vez que o governo do Estado não formata projetos econômicos ou sociais de grandes competências para trazer os recursos de volta.

“A questão da ZFM é estritamente política. Cabe ao novo governante ações efetivas que possibilitem a reestruturação da ZFM e do PIM, haja vista que esse declínio industrial é a desinstalação das fábricas. O nosso distrito industrial foi abandonado politicamente. A Suframa perdeu toda a importância administrativa financeira, que hoje é apenas simbólica”, diz.

Desemprego



O desemprego em massa de, aproximadamente, 12 milhões no Brasil e mais de 200 mil, só Amazonas, influencia na segurança, saúde e educação. Isso faz com que as pessoas comecem a investir na informalidade, que é boa até certo limite, mas depois prejudica a economia.

Há alguns anos a ZFM era fonte de enormes recursos, atualmente com as empresas deixando o PIM, acabou colocando o Amazonas na situação de Estado com o maior número de desempregados da Região Norte, segundos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse número não está mais sendo absolvido pelo PIM, causando uma enxurrada de pessoas tentando sobreviver com o trabalho informal.

“Já temos três gerações de amazonenses que estão desempregados e estamos entrando na quarta geração sem emprego. Hoje na Região Norte nós somos o Estado com o maior número de desempregados, que não serão mais absorvidos pelo PIM. O PIM está em declínio, com fugas de empresas para as ‘maquilas’ do Paraguai e ninguém faz nada”, alerta o economista.

Servidores

Com base no Relatório de Gestão Fiscal, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), alerta que o Amazonas já ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com os gastos com pessoal e já está bem perto de ultrapassar o limite máximo, que é 49% da receita do Estado.

De acordo com David, o Tesouro Nacional aponta que o limite prudencial dos gastos com pessoal, que é 46,55% da receita do Estado, foi ultrapassado em abril deste ano ao alcançar 47,10%. Segundo David, já em setembro deste ano, o governo atingiu 48,70% nos gastos com a folha de pessoal, bem próximo do limite máximo de 49%, estabelecido pela LRF.

Diante do desequilíbrio com a folha de pagamento, David lembra que entre os desafios do governo para os próximos anos estão os reajustes dos servidores aprovados neste ano, como o aumento de 27,2% para aos profissionais da educação, parcelada em três vezes, sendo 7,41% neste ano, a data base referente aos anos de 2017 e 2018, mais 8,12% também neste ano, referente à data-base de 2015, e mais 9,38%, referente a 2016, que deve ser liquidado em 2019.

Para os profissionais da saúde, a Assembleia aprovou um reajuste de 24,52%, cuja primeira parcela de 10,85% que deva ser paga ainda em dezembro deste ano, e a segunda, de 12,25%, que deve ser paga em 2019, com as correções da inflação.

Na área de segurança pública, David lembrou ainda do reajuste da Polícia civil, de 11% em 2018, para peritos e escrivãs, e o reajuste de 23% a ser pago a partir de 2019 até 2021, de forma escalonada, recompondo as datas-bases não cumpridas em 2015, 2016 e 2017. Os peritos também obtiveram reajuste de 108%, concedido pelo governo. Já a Polícia Militar o reajuste foi de 24%, com a primeira parcela de 4,08%, agendada para abril deste ano, a segunda de 10,85%, para 1º de abril de 2019 e a terceira de 9,27%, em 2020.

O parlamentar explicou que, tudo que está marcado para ser pago, a partir de 2019, deve ser levada em consideração a reposição da inflação. “Para a Polícia Militar, por exemplo, a parcela para 2019 de 10,85%, mais a reposição da inflação. Vamos colocar aí 3%. Estamos falando de 13.85%. São acordos que foram firmados pelo governo do Estado, que hoje está a beira de comer crime de responsabilidade fiscal, com os custos com pessoal bem próximo do limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou.

Parlamento

O deputado Serafim Corrêa (PSB), defendeu que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), confeccione um relatório da real situação financeira do Amazonas, para ser entregue à equipe de transição de Wilson Lima. A sugestão do parlamentar baseia-se na postura adotada pelo Governo Federal, que preparou o chamado “livro branco”, que é um relatório completo da situação do país, incluindo o cenário financeiro dos Estados.

“Espero que em nível estadual aconteça exatamente o mesmo, que o secretário Alfredo Paes (Sefaz), tenha preparado um diagnóstico da situação financeira, porque quando o governador Amazonino (Mendes) se elegeu em 2017, ele disse que estava sendo eleito para arrumar a casa. Então é a hora de apresentar à sociedade um diagnóstico de qual é a situação do Estado e quais são as alternativas que temos daqui em diante”, defende Serafim.

O deputado lembra das emendas impositivas apresentadas pelos deputados, que até o momento não foram executadas pelo atual governo. “Amazonino se elegeu em 2017 e jurou cumprir a Constituição, e lá está dito que as emendas impositivas devem ser pagas. É bom esclarecer que emenda impositiva não é dinheiro para deputado. São emendas que se destinam a órgãos, inclusive da própria administração pública estadual. Mas, o governador diz reiteradamente que não paga e nós precisamos de uma resposta”, sustenta.

