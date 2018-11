Vendedores ambulantes aproveitam Enem para garantir uma renda extra

Manaus - Comerciantes e vendedores ambulantes aproveitaram para garantir um dinheiro extra, na manhã deste domingo (4), vendendo água, chocolate e canetas, em virtude da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova está sendo aplicada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Na porta de uma faculdade particular, situada na Avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, a vendedora ambulante 'Irmã Marina Soares', de 56 anos, aproveita para vender caneta esferográfica de tinta preta, ao custo de R$ 2.

O diferencial da caneta, segundo ela, é que o material é ungido com um óleo. Ela também unge a cabeça dos candidatos que compram o produto.

Pessoas aproveitaram o domingo de prova para garantir renda extra. | Foto: Robson Adriano

A irmã acredita que por meio da benção divina e com a ajuda das "canetas ungidas", os candidatos farão uma boa prova. "Vem de Deus essa benção. Eu passo o óleo da unção, tanto na caneta, quanto na cabeça da pessoa. Assim com as bençãos eles farão uma boa prova", declarou a irmã Marina.



Outra que aproveitou o domingo de provas para adquirir um dinheiro extra, foi a autônoma Maria de Nazaré, de 42 anos, que pelo segundo ano está vendendo produtos aos candidatos do Enem. "Está sendo ótimo. Tenho água, bombons e chocolate. É sempre bom ter um lucro extra", disse.

O primeiro dia de Enem vai acabar às 17h, horário Manaus. Ao todo, 123.800 pessoas devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 no Amazonas.



