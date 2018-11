Vazante prejudica vendas na orla da Manaus Moderna

Manaus - A venda de peixes na orla do Rio Negro é comum no cotidiano dos manauenses. Pescadores e atravessadores atracam as suas canoas bem antes do sol dar as caras, e, depois que ele chega, os comerciantes precisam driblar as dificuldades nas vendas causadas pela vazante do rio.

Na região da Manaus Moderna, todos os dias são pelo menos 50 canoas com peixes variados que precisam procurar um diferencial para atrair os clientes, que nessa época já não têm tanta disposição para descer até a beira do rio. As vendas caem até 60% nesse período.



Com a redução no nível das águas do Rio Negro, o cliente que antes comprava o peixe perto da rua agora precisa descer as escadas e andar bastante para chegar até os vendedores. Para um vendedor que não quis se identificar, a vazante dificulta a venda, uma vez que o cliente prefere não descer e enfrentar o sol e lama para comprar o peixe fresco. “Além disso, o produto, que é perecível, corre o risco de estragar mais rápido por conta do forte calor, se não for vendido rápido”, explicou.

O movimento está fraco no local | Foto: Ione Moreno

O comércio inicia antes do amanhecer e termina logo depois do almoço. Há clientes fiéis que preferem comprar nos barcos. A dona de casa Deusa Lima, 45, contou que, pelo menos duas vezes por semana, visita os barqueiros na orla da cidade, não importa o período. “Aqui os produtos são mais em conta. Consigo comprar uma quantidade boa, e os peixes são sempre fresquinhos, e ainda tem o serviço de limpeza; ou seja, não tenho trabalho nenhum”, diz.

No comércio informal de peixes, é possível encontrar 25 pacus por R$10, 20 bodós por R$ 15 e quatro pescadas por R$ 10. Para o comerciante conhecido como “Louro”, que está há 30 anos na orla, as vendas ficam melhores no fim de semana. “Consigo por dia faturar até R$100. O valor dobra no fim de semana, principalmente porque os turistas têm curiosidade de conhecer a nossa realidade. Aqui, mesmo sem estrutura, procuro oferecer peixes fresquinhos para os clientes”, explicou.

Enquanto os vendedores de peixe chegam a faturar até R$ 200, no fim de semana, os tratadores de peixe faturam R$ 500, em média, no mesmo período | Foto: Ione Moreno

Outro serviço que pode ser encontrado em meio as canoas é o de tratadores de peixes, por R$ 15 eles limpam 10 peixes. “Nós trabalhamos todos os dias, faça chuva ou faça sol. Em dias normais, nós conseguimos faturar até R$ 250. Nos fins de semana, o valor aumenta para até R$ 500”, conta um dos rapazes, que, na época da cheia, trabalha na calçada.

A feira

Segundo o administrador da feira Manaus Moderna, Thales Pinheiro, o comércio na orla não afeta as vendas da feira. O estabelecimento oferece segurança, qualidade e variedade de frutas, verduras e peixes. “Apesar de alguns peixes um pouco mais caros, muitos clientes preferem as feiras fechadas. Aqui eles podem encontrar tudo que precisam. Muitas vezes, com melhor armazenamento e segurança do que não encontram na beira do rio”, diz.

O comércio inicia antes do amanhecer e termina logo depois do almoço | Foto: Ione Moreno

Pinheiro explica ainda que a feira tem regras que são cumpridas de acordo com a vigilância sanitária, o que atrai clientes fiéis todas as épocas do ano. “São regras de armazenamento, limpeza do ambiente e de como eles devem ser expostos. Muitos pensam que, por ser uma feira, não tem regras, e por isso deixam de comprar e conhecer como os produtos, muitas vezes, são de melhor qualidade que em muitos supermercados. Por outro lado, temos clientes fiéis que não abrem mão de fazer a compra da semana na feira”, analisou.

Conforme o Serviço Geológico do Brasil, a redução neste período, em 2018, é considerada normal. "Todos os rios estão em vazante, em cotas normais para o período. A cota mínima da vazante no Negro, em Manaus, ocorre no final de outubro e início novembro; a do Solimões, um mês antes; e do rio Amazonas, um mês depois”, explicou Jussara Maciel, gerente de hidrologia e gestão territorial do CPRM.

