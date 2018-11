Confira as vagas de emprego do Sine Manaus nesta segunda-feira (5)

Manaus - O Sine Manaus , nos postos da avenida Constantino Nery e do Shopping Phellipe Daou, na avenida Camapuã, irão selecionar candidatos para mais de 20 vagas de emprego, nesta segunda-feira (5), a partir das 8h. Há vagas para candidatos com ensino médio, técnico e superior com destaque para área alimentar: nutricionista, assistente técnico em nutrição, padeiro e confeiteiro, entre outros.

Os candidatos interessados nas vagas deverão levar os documentos básicos, como: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovantes de escolaridade e de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.Para vagas exclusivas ou estendidas de Pessoas com Deficiência (PCD), é importante que o laudo esteja devidamente atualizado (2017/2018).

A Prefeitura de Manaus lembra que o novo posto do Sine, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), fica na avenida Constantino Nery, 1272, no bairro São Geraldo, próximo à Sorveteria Glacial no sentido Centro-Bairro. Já o Sine do Shopping Phelippe Daou fica nas dependências do Centro de compras, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, zona Leste, próximo ao Terminal 4.

Mais informações no site http://semtrad.manaus.am. gov.br .

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

01 VAGA: ESTOQUISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: disponibilidade de horário.

01 VAGA: PADEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: disponibilidade de horário.

02 VAGAS: COZINHEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: disponibilidade de horário.

01 VAGA: NUTRICIONISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Superior em Nutrição;

EXPERIÊNCIA: Experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: disponibilidade de horário, experiência com Gerenciamento de pessoas, de custos e comunicação interpessoal.

01 VAGA: ASSISTENTE TÉCNICO (NUTRIÇÃO)

ESCOLARIDADE: Técnico em Nutrição e Gastronomia ou Superior Completo em Nutrição;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: disponibilidade de horário, experiência em Gerenciamento de pessoas, de custos, comunicação interpessoal e conhecimento da Gestão Integrada GRSA e interfaces com as Normas ISSO 9001, ISSO 14001.

01 VAGA: CONFEITEIRO

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: disponibilidade de horário.

06 VAGAS: OPERADOR DE LOJA/ATENDENTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: não é necessário;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: disponibilidade total de horário.

05 VAGAS: AJUDANTE DE ELETRICISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório curso de NR-10. Desejável NR-35.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS LEVES

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência com carros, motos e kombi. Desejável curso em Mecânica de Autos Leve. Obrigatório CHN “AB”.

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU

Av. Camapuã, 2985 - Cidade Nova, no Shopping Phelippe Daou em frente ao T4

02 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA NA ÁREA HOSPITALAR

ESCOLARIDADE: Ensino Técnico em Eletrônica ou Automação Industrial;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência na área hospitalar. Ter experiência com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares de baixa, média e alta complexidade.

02 VAGAS: RECEPCIONISTA

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência com atendimento ao público conhecimentos em Excel e Word e disponibilidade de horário, pois o trabalho será realizado na escala 12x36.

01 VAGA: OPERADOR DE MANUFATURA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS como operador de manufatura ou operador de produção;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência com peças automobilísticas