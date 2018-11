Vazante deixa alimentos até 140% mais caros na Manaus Moderna

Manaus - Essencial no cotidiano do manauara, a caldeirada de peixe está mais salgada. Isso porque ingredientes essenciais como tomate, cebola, pimenta-de-cheiro e limão estão com o valor mais alto. Feirantes contam que a vazante contribui para a alta dos preços de até 140% em alguns produtos, uma vez que a seca dificulta a chegada dos alimentos via fluvial.



De acordo com o analista técnico do Balcão de Agronegócios (BAN), Floriano Ramos, o item que ficou mais caro na feira manauara foi o cheiro-verde, que, em outubro, estava saindo em média R$ 5 o maço, agora está saindo por R$ 12. O segundo item mais alto é o tomate, que estava sendo vendido por R$ 3 o quilo e agora está R$ 5.

A farinha que vem dos municípios de Uarini e Tefé aumentaram de R$ 180 para R$ 200 o saco com 50 quilos | Foto: Marcely Gomes

“O cheiro-verde, em especial, está mais alto por conta da vazante. Como recebemos esse produto do Nordeste, é normal que aumente nessa época. Já o tomate, cebola e pimenta de cheiro vêm de Porto Velho, eles vão ficar mais caros também por conta das festas de fim de ano. A tendência é aumentar ainda mais”, explicou.

Na Feira Manaus Moderna, localizada no Centro, Zona Sul, o limão é um dos alimentos mais baratos encontrados. O feirante Mauro Nascimento, 40, disse que, nessa época, o item, que é muito usado pelos manauaras, está mais em conta. “Em outubro a saca de 20 quilos estava saindo por R$ 80. Assim que o mês virou, a saca ficou R$ 20 mais barata. Com isso, consigo vender por um bom preço os limões”, disse.

De acordo com os dados do Balcão de Agronegócios, apesar de ter barateado o preço da saca, o limão está com um valor mais alto no comparativo com outros meses deste ano. Em julho a saca do produto estava sendo vendida por R$ 40 na feira. Para Azenilson Pedrozo, 58, que trabalha com a venda de farinha há dois anos, a época é boa para conseguir ganhar um bom lucro nas vendas.

O segundo item mais alto é o tomate, que estava sendo vendido por R$ 3 o quilo e agora está R$ 5 | Foto: Marcely Gomes

“Apesar da saca da farinha ter aumentado, consigo ganhar o suficiente para sustentar a família. A coisa boa é que as pessoas não deixam de comprar, uma vez que a farinha é um item essencial na mesa dos manauaras”, disse o vendedor. Ele explicou, ainda, que a farinha que vem dos municípios de Uarini e Tefé aumentaram de R$ 180 para R$ 200 o saco com 50 quilos.

Conforme o administrador da feira, Thales Pinheiro, a temporada é favorável a quem opta por fazer as compras da semana na feira. A média de preços da maioria dos alimentos não sofre variação alta.

“É normal os preços aumentarem um pouco, pois estamos chegando nas festas de fim de ano. Como recebemos muitos alimentos de fora do Estado, os valores aumentam na cadeia de produção. Por isso, o valor é repassado ao consumidor”, apontou.

Balcão de Agronegócios apontou que o cheiro-verde sofreu a maior alta no mês de novembro, saindo de R$ 5 para R$ 12 o maço | Foto: Marcely Gomes

Consumidor

A dona de casa Wilma Lobato, 60, lamentou a alta dos preços, porém disse que já está acostumada com o aumento de alguns produtos nessa época do ano.

“É normal a feira aumentar no fim do ano, com a chegada das festas, confraternizações, ceias, tudo aumenta. Com os alimentos não seria diferente. Infelizmente tudo é repassado para nós, consumidores, e,como não podemos deixar de comer, temos que pagar”, comentou.

Já a professora Elvira Gambino conta que vai à feira toda as semanas para fazer as compras semanais e diz que já está habituada com os preços. Ela comemora o fato dos valores não aumentarem demais.

“O segredo da feira é pesquisa. Aqui a concorrência é alta e sempre é bom pesquisar, uma vez que nunca o mesmo produto tem o mesmo preço em vários boxes; Como me preparo para fazer a feira, é sempre bom saber que muitos produtos não estão mais caros como eu imaginava”, concluiu.

