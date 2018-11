Gás de cozinha sofre reajuste e pode custar até R$ 78 no AM

Manaus - O gás de cozinha deve ficar mais caro no Amazonas a partir da próxima quinta-feira (8). A Petrobrás anunciou na última segunda (5), reajuste de 8,5% no valor do gás repassado a distribuidoras que atuam no mercado amazonense. Uma botija recarregada que custa em torno de R$ 73 deve chegar ao consumidor final, após o reajuste, no valor de R$ 78, um aumento de praticamente R$ 5.

De acordo com o presidente da Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Amazonas (Fegas), Fernando Feitosa, o preço de R$ 78 deve ser cobrado nas botijas de 13 kg, as mais compradas pelos consumidores finais. Porém, o preço maior não significa lucro para as distribuidoras e revendas.

Consumidor deve preparar o bolso para o aumento de quase R$ 5 | Foto: Reprodução / Internet

"As botijas devem ser vendidas entre R$ 75 e R$ 78, o preço final quem vai ditar são os donos das distribuidoras e revendas após receberem o reajuste de preço e calcularem seus custos. Entretanto a nossa porcentagem de lucro é de apenas 17%, muito abaixo da média nacional que é de 30%", explicou Fernando.

Ainda conforme o presidente da Fegas, 50% das revendas na capital amazonense estão a beira da falência por conta da margem muito baixa de lucros.

"O grande vilão do gás em nosso estado se chama PIS, COFINS e ICMS. Pagamos R$ 25 em impostos. Enquanto o ICMS aqui é de R$16,98, no Pará estado vizinho ao nosso é R$ 8", finalizou Feitosa.





Leia mais:

Banco Central diz que diminuíram incertezas para a economia

Petrobras aumenta preço do gás de cozinha