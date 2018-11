Vídeo: Empregos temporários devem abrir 3 mil vagas em Manaus

Manaus - Há pouco mais de um mês para o Natal, o comércio em Manaus já começou com as contratações temporárias. A previsão para este ano é que 3 mil vagas sejam ofertadas. O natal deste ano deve ser o melhor desde 2015, segundo a Câmara de Logistas do Amazonas (CDL).

E essas novas oportunidades ainda podem aumentar. Até dezembro, o comércio recebe o incremento de 1 bilhão e 600 milhões de reais do 13º salário. Parte desse valor deve ajudar a abrir novas vagas.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

