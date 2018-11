Produção de veículos cresce 17,8% em outubro

São Paulo - A produção total de veículos automotores em outubro, considerando carros de passeio e comerciais leves, subiu 17,8% comparativamente a setembro, segundo carta mensal do setor divulgada nesta quarta-feira, 7, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que congrega as montadoras do País. Em relação a outubro de 2017, houve crescimento de 5,2% na produção.

No acumulado ano, de janeiro a outubro, a produção das montadoras cresceu 9,9% ante igual período em 2017.

As exportações de veículos brasileiros em outubro, em valores, recuaram 1,9% em relação a setembro. Na comparação entre outubro e o mesmo mês no ano passado, as exportações caíram 33,5%.

No acumulado do ano até outubro os embarques recuaram 2,3% sobre igual período do ano passado.

