Vídeo: Amazonense José Tadros é eleito presidente da CNC

Manaus - O amazonense José Roberto Tadros foi eleito presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Tadros é empresário e no próximo dia 19 assume a presidência. Para ele, a vitória é resultado do trabalho que desenvolve na gestão do sistema Fecomércio, SESC e SENAC Amazonas há mais de 30 anos.



A confederação pela primeira vez é comandada por um amazonense. José Tadros tem 72 anos, é o atual presidente da Federação do comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas a Fcomércio-Am , com mandato até novembro de 2022.

CNC

A CNC representa 5 milhões de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, segmentos que, juntos, respondem por cerca de 1/4 do Produto Interno Bruto (PIB) e geram aproximadamente 25,5 milhões de empregos diretos e formais.

Ainda na coletiva a imprensa, Tadros opinou que há grande expectativa de crescimento na área comercial para 2019.



