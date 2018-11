Fieam promove Semana Nacional do Crédito em Manaus

Manaus - Com o objetivo de fomentar crédito para a facilitação da expansão de micros, pequenas e médias empresas, o Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM), por meio da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), realiza no próximo dia 27 de novembro, a Semana Nacional do Crédito em Manaus. O evento será gratuito e realizado entre as 14h e 17h, no auditório da federação.

De acordo com o gerente executivo do CIN-AM, Marcelo Lima, o evento garante condições mais atrativas de crédito aos micros, pequenos e médio empresários, pois será um momento em que eles poderão articular diretamente com as instituições financeiras, como o Sebrae, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, que estarão presentes na programação.

“Constantemente, estamos buscando alternativas para ampliar as oportunidades de desenvolvimento das empresas do Estado com a abertura de novas linhas de crédito para pequenos e grandes investidores. Essa é uma das missões da Fieam, por meio do Centro Internacional de Negócios, no fomento ao mercado exportador”, afirmou Marcelo Lima.

Temáticas

O evento ainda contará com orientações aos micro e pequenos empresários, por meio de palestras temáticas, rodadas de crédito, sessões de negócios, oficinas e orientação pré e pós crédito entre outros serviços.Para outras informações sobre o evento, entrar em contato por meio de 3186-6511 ou pelo email: cin@fieam.org.br

A Semana Nacional do Crédito será realizada ao longo de todo o mês de novembro no país. O evento foi concebido no Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, espaço de interlocução entre o Governo Federal e as instituições nacionais de apoio e representação das Micro e Pequenas Empresas.

*Com informações da assessoria

