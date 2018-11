Trabalhador temporário deve esquecer a rivalidade e focar no resultado

De acordo com dados da Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus (CDL), surgirão cerca de 3,1 mil vagas para este ano | Foto: Divulgação

Manaus - Com a chegada das festas de fim de ano, o comércio amazonense começa a ficar super aquecido. Para atender a demanda de clientes, empresários já deram início às contratações temporárias em todas as zonas de Manaus.

A Master Coach em liderança, psicóloga Cíntia Lima explica que qualquer pessoa pode se candidatar a uma vaga no mercado. "Basta que este candidato tenha total interesse em exercer a função no mercado e claro, força de vontade de crescer, mesmo estando em emprego temporário. Seja como atendente, empacotador ou vendas", destacou.

De acordo com dados da Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus (CDL), surgirão cerca de 3,1 mil vagas para este ano. Um aumento de 180% se comparado com os anos anteriores, com pouco mais de a 1,1 mil em 2017. Fora este número, fábricas e comércios de pequeno porte dentro dos bairros, também realizam suas contratações temporárias, aumentando a economia local e aquecendo o comércio de vendas e atendimento.

Para os que foram contratados recente no mercado, a psicóloga orienta que foque no trabalho em conjunto. "Destaco que é preciso conhecer os produtos em trabalho rapidamente, se integrar a equipe, conhecer a cultura da empresa. Se adaptar de forma rápida a energia de todos, fazer uma abordagem excelente, falar positivo, sempre somando e não com rivalidade," declarou.

Aos que buscam a oportunidade do primeiro emprego ou de uma experiência temporária que pode tornar em emprego fixo, a master coach enfatiza que é preciso ter uma boa apresentação pessoal e demostrar interesse para entrar na equipe.



Perguntar de forma inteligente e encontrar soluções criativas para o negócio, também contribui para futura contratação, alem de também se mostrar pró-ativo a aprender o novo, em ambiente de trabalho.

Com todas estas informações, a master coach e psicóloga declarou ainda que para ser um futuro líder dentro de empresas ou comércio formal pode ser um sonho possível, para quem tem força de vontade e empenho profissional. "O crescimento é gradativo, conforme todos os méritos e dedicação. Foque no resultado e trabalhando a auto estima, coragem e confiança sempre", finalizou.

