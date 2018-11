Black Friday movimenta comércio de Manaus dia 23

Consumidores amazonenses poderão contar com descontos especiais no dia 23 de novembro, dia do tradicional Black Friday | Foto: Márcio Melo

Manaus - Com expectativas de descontos de até 70% o comércio manauense já está em contagem regressiva para receber o consumidor no próximo dia 23 para a tradicional Black Friday, evento tradicional que atrai clientes para compras em todos os segmentos.



Porém as fraudes nos valores não deixam de acontecer em estabelecimentos, por esse motivo, especialistas explicam como o consumidor pode fugir da chamada Black Fraude.

Millenium Shopping

No Millenium Shopping mais de 50% das lojas aderiram à campanha, além dos descontos, facilidades no pagamento também serão atrativos.

Segundo a coordenadora de marketing do centro de compras, Elizandra Xavier, a liquidação é uma oportunidade para os lojistas esvaziarem os estoques para receberem os produtos para as vendas de fim de ano e ainda estreitarem relacionamento com os clientes.

“Já para os consumidores amazonenses, a Black Friday é uma oportunidade para comprar barato em lojas físicas, tirar dúvida sobre o produto direto com o vendedor e já levar o item para casa”, comentou Elizandra. Itens de diversos segmentos, entre eles, óticas, vestuário, alimentação, cosméticos, perfumaria, bolsas e calçados devem fazer parte da promoção que já virou tradição também no Brasil.

Shopping Ponta Negra



Já no Shopping Ponta Negra serão cinco dias de ofertas. A campanha “Sinal Verde Para as Suas Compras”, que será realizada entre os dias 21 e 25 de novembro vai oferecer além de descontos, uma série de ações e ativações que irão proporcionar uma experiência diferenciada de consumo.

Para Karla Henderson, gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, a ideia da liquidação deste ano é fugir do tradicional “Black Friday”, que geralmente acontece na penúltima sexta-feira de novembro. O “Green Friday” acontecerá durante cinco dias e irá apostar no relacionamento com o cliente do centro de compras.

“Essa já é uma data que cada vez mais se consolida no setor varejista e o consumidor até aguarda o evento, então se ele quer comprar um tênis, um notebook ou até uma TV, prefere esperar pela liquidação para aproveitar os descontos. Por isso, neste ano, decidimos dar uma cara nova para a campanha”, ressaltou Henderson.

Amazonas Shopping



No Amazonas Shopping a campanha vai durar três dias. Lojas dos segmentos de vestuários, eletrônicos e acessórios já confirmaram a participação na data.

O gerente de Marketing, André Santi, explicou que durante a Black Friday as lojas estarão com comunicação especial, adesivos e balões indicando ofertas, além de detalhes decorativos para atrair o consumidor. A campanha para a data também se estenderá pelas redes sociais do shopping, onde será possível acompanhar as ofertas preparadas pelos lojistas.

Segundo o presidente da Associação de Lojistas do Amazonas Shopping (Alasc), André Gesta, a expectativa para o Black Friday está alta, principalmente porque várias empresas estão adiantando o pagamento da primeira parcela do 13º salário, o que acaba motivando os consumidores.

“Essa é uma data que já entrou para o calendário brasileiro. Para os lojistas, é a oportunidade para reduzir o estoque para receber os produtos para o Natal e os consumidores conseguem adiantar as compras antes do período de maior movimento”, ressaltou.

Cuidados

Mesmo sem nenhum registro de denúncias no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon –AM), há relatos de pessoas insatisfeitas com a compra durante a Black Friday. É o caso da assistente administrativa Nicola Lobato, 27.

Ela contou que em 2017 decidiu pela primeira vez realizar uma compra on line durante a promoção. “Comprei o celular que queria, paguei o boleto e até hoje não recebi o produto. Entrei em contato com o setor de reclamação do site e até hoje não consegui resolver e nem ter meu dinheiro de volta, perdi R$1.500. Depois dessa, desisti de comprar por sites”, lamentou.

Palavra do advogado

O advogado e professor universitário Winston Teixeira, disse que ao realizar a compra o cliente precisa ter alguns cuidados, não importa se a compra é em ambiente on line ou físico.

“O primeiro passo é verificar se o site que está oferecendo a oferta possui hospedagem no Brasil, porque se ele estiver hospedado no exterior as leis que vão regulamentar a compra serão internacionais e posteriormente será mais difícil resolver algum problema”, explicou.

Teixeira informou que outro passo é verificar se o site costuma ligar para o titular do cartão e confirmar os dados da compra.

“Se por acaso o site gerar boleto é importante verificar o CNPJ, uma vez que é comum divulgar da oferta e quando o boleto é gerado está em nome de pessoa física. Além disso, é importante que o cliente faça uma pesquisa de preços nas semanas que antecedem a promoção. É comum as lojas dobrarem o valor na semana anterior a Black Friday e no dia deixar no valor normal e diz que é promoção”, concluiu.