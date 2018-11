Aumento no preço do milho prejudica setor primário e consumidor no AM

Luiz Castro cobrou do Governo do Estado uma posição firme contra o aumento e conclamou a bancada amazonense, no Congresso Nacional | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado Luiz Castro, da REDE, manifestou o seu repúdio ao Governo Federal que decidiu acabar com o subsídio do milho. Em consequência, o quilo do produto no Amazonas passou de R$ 0,55 kg para R$ 0,91.

“É um aumento absurdo, que vai prejudicar os pequenos produtores do Estado, que dependem da ração de milho nas criações de aves, suínos e peixes”, reagiu o parlamentar.



O reajuste, sem um comunicado prévio, segundo Luiz Castro, vai implicar no aumento de produtos como o peixe e o frango, aumentando os custos para o consumidor final, que pagará mais caro pelos alimentos nas feiras e supermercados.

Com o aumento, a saca de milho de 50 kg vai passar de R$ 27,50 para R$ 45,50 | Foto: Divulgação

Luiz Castro cobrou do Governo do Estado uma posição firme contra o aumento e conclamou a bancada amazonense, no Congresso Nacional, a se mobilizar, junto ao Ministério da Agricultura, para reverter o prejuízo que o reajuste causará ao setor primário do Amazonas.

Com o aumento, a saca de milho de 50 kg vai passar de R$ 27,50 para R$ 45,50, o equivalente a um reajuste de 65%, elevando o custo do frango e dos ovos, itens prioritários na mesa da população amazonense.

