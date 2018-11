‘Coworking’: Empreendimento que une produção e criatividade em Manaus

Manaus - Na rotina de um mundo que corre cada vez mais rápido pela busca de crescimento pessoal e desenvolvimento financeiro, um movimento de empreendedorismo vem ganhando força no Brasil. São espaços de trabalho compartilhados, intitulados Coworking’s. Em Manaus, desde 2015, algumas empresas já vêm apostando nesse tipo de dinâmica empreendedora. A ideia do espaço é unir produção de diversas áreas, desenvolver networking’s, ideias criativas, entretenimento e sustentabilidade.

Foi pensando em oferecer novas possibilidades de produções em um só lugar que, em 2016, nasceu o Vila Hub Coworking, um dos novos espaços compartilhados na capital para jovens profissionais que buscam empreender dentro de seus setores sem a necessidade de assumir grandes responsabilidades de um escritório particular, como contas de água, energia elétrica e internet. O coworking fica localizado na avenida do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, e funciona das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Com o ramo se fortalecendo no mundo do empreendedorismo, o empresário e proprietário da casa, Gustavo Jinkings, 26, aproveitou a maré de expansão do serviço para criar na cidade a proposta com uma essência decorativa 100% regional. A ideia de criar o Vila Hub Coworking surgiu após uma temporada de um ano e meio em que Gustavo viveu em Dublin, capital da Irlanda. No país, os espaços já são uma forte realidade entre executivos.

O Vila Hub é uma grande casa originalmente projetada pelo famoso arquiteto Severiano Porto. A estrutura foi revitalizada e mobiliada nos últimos meses, sem deixar de lado sua identidade amazônica em madeira. A estrutura sofisticada, os serviços oferecidos, a expansão de networkings entre os clientes das mais diversas áreas profissionais, até mesmo um bar dentro do casarão, chamado Vila Garden Pub, além da iniciativa de alguns projetos culturais, já tornam o local um serviço diferenciado e referência na aposta coworking em Manaus.

“O Vila Hub surgiu da vontade de criar um modelo de espaço de trabalho que pudesse ser útil e economicamente vantajoso para profissionais de todas as áreas e também para pequenas empresas, como as start-ups. Existe uma certa ausência de segmentos deste gênero que possam suprir grande parte do mercado, principalmente voltado aos jovens ou pessoas empreendedoras que ainda não têm recursos para colocar suas ideias em prática”, conta Gustavo.

Filosofia

Com o aumento pela busca desses espaços e uma notável absorção da proposta por parte dos usuários, o empresário conta, ainda, que o planejamento para o crescimento da casa é algo que continua sendo pensado ainda dentro da filosofia de sustentabilidade econômica. Os planos no local são de continuar expandido os serviços com o oferecimento de alimentação, cafés e outras bebidas, além do pub que já existe na área externa de trabalho. No Vila Hub Coworking, a palavra compartilhar é sinônimo de sucesso.

“Uma das principais vantagens continua sendo o custo: o coworking cobra um valor mensal menor do que se o cliente tivesse que arcar com toda uma nova estrutura física (aluguel, luz, móveis, internet, etc.). “Hoje em dia, muitos negócios acontecem a partir de novos contatos que criamos, um amigo vira parceiro e vice-versa. Quem sabe na mesa ao lado da sua pode estar alguém que vai te ajudar profissionalmente”, acrescenta.

O segmento na cidade é um conceito que ainda cresce entre os empreendedores, mas Gustavo afirma que existe uma possibilidade enorme de crescimento num mercado no qual, cada vez mais, as pessoas estão deixando de lado a ideia de modelo de trabalho tradicional e buscando alternativas de atuação dentro da dinâmica.

Gustavo avalia que a dificuldade enfrentada pelos novos empreendedores e pessoas recém-formadas é ter o seu próprio espaço comercial. “Focamos nisso. Mas também são bem-vindos os usuários independentes e de outras cidades que buscam um local para trabalhar por um período mais curto e quem precisa de um ambiente para estudar. Acreditamos na inteligência coletiva, no convívio social e no desenvolvimento de um ambiente criativo e colaborativo, como forma de motivar nossos clientes, então tudo se encaixa”, conclui.





Leia mais:

Dia de Finados aumenta em 90% a venda de flores artificiais, em Manaus

Cemitérios de Manaus recebem celebrações no 'Dia de Finados'