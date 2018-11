Startup amazonense deixa produtor rural mais perto do cliente

Manaus - Um jovem de 24 anos viu na necessidade de um amigo da universidade a oportunidade de empreender. O engenheiro agrônomo Macaulay Souza é um dos fundadores do site Onisafra. Uma plataforma criada em 2016, que funciona como uma ponte direta entre produtor rural e o consumidor manauense.

A startup surgiu quando o então estudante da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) percebeu que a maior dificuldade do pequeno e médio agricultor era vender a produção sem grandes perdas. Neste ano, quando o projeto virou empresa, Macaulay já estima que o faturamento dos produtores parceiros aumentou 30%, em média.

O empreendedor conta que a ideia de criar um site para facilitar o escoamento da produção de pequenos e médios agricultores da região surgiu após um amigo reclamar do baixo volume de vendas. “Um dos meus amigos, que produz banana, falou da dificuldade de comercializar o que plantava. Na época eu falei brincando que iria criar um site para ajudar a aumentar as vendas. Depois disso, conversei com o grupo que eu fazia parte e resolvemos focar na criação da loja online”, explica.

Macaulay é um dos fundadores da Onisafra, ponte direta entre produtor e consumidor | Foto: Arquivo pessoal/Macaulay Souza

Macaulay conta que o primeiro semestre de 2016 foi dedicado para o estudo de mercado local, e o segundo período do ano serviu ao grupo para o início das operações da Onisafra. No tempo das especializações, o engenheiro agrônomo participou de cursos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O Flash Sebrae é destinado para startups iniciantes.



O empreendedor lembra que fez o curso no fim de 2015 e depois fez outros, foi quando percebeu que o conteúdo dos cursos muitas vezes fica repetitivo. Ele e o seu grupo perceberam que não adiantava fazer muitos cursos sem meter a cara no mercado e fazer pesquisas.

“Empreender é um conjunto de fatores. As pessoas pensam que, ao final dos cursos, o negócio vai ter sucesso. Não é bem assim. Precisa de um estudo de mercado profundo, com pesquisas e testes de hipótese de melhoria, para poder a empresa começar a andar. No fim das contas, o melhor curso para o empreendedor é o mercado, de fato”, enfatiza Macaulay.

A maneira de funcionamento das vendas da plataforma Onisafra é simples. Segundo Macaulay, o cliente entra no site, onde existem várias lojas virtuais, nelas ele pode escolher os alimentos disponíveis para venda e finalizar o pedido, que é enviado ao agricultor. O produto chega às mãos do consumidor no sábado. O pagamento é feito por cartão de crédito.

Site comporta várias lojas virtuais onde o cliente pode escolher alimentos disponíveis para venda e finalizar o pedido | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

“No sábado nós visitamos os produtores nas feiras onde eles comercializam e separamos as cestas com os pedidos dos clientes que marcam horário para buscar as compras. Rápido, simples e, muitas vezes, com mais qualidade”, avalia o empreendedor.



As lojas virtuais do site Onisafra contam com os mais variados tipos de produtos. Além de frutas e hortaliças, outros alimentos como geleias, tucupi, peixes, farinha, tapioca. Até mesmo lojas de comidas naturais podem ser encontradas na plataforma. Os produtos disponíveis variam de acordo com a produção indicada pelos agricultores, que só colhem o que é vendido.

De acordo com Macaulay, atualmente, cerca de 70 pedidos são finalizados por mês. O site da comunidade tem recebido, em média, dois mil acessos por semana.

Expansão

Com duas lojas em Manaus, a expectativa para 2019 é ampliar o número de lojas online para nove, somente na capital. A Onisafra já tem lojas em São Paulo e Sorocaba e vai abrir mais três em Belém, ainda este ano. “A ideia é gerar, cada vez mais, uma comunidade em torno da produção rural. Com isso, o produtor, que define os preços, fica com 80% do faturamento e repassa 20% do total para a taxa do site”, explica.

Macaulay celebra o sucesso e a boa aceitação do consumidor com esse novo tipo de negócio na agricultura local. “Hoje, um dos assuntos mais comentados é a alimentação saudável. Só que, na maioria das vezes, o agricultor não é lembrado. Quando o consumidor conhece quem produz o alimento e o produtor sabe o que o cliente quer, ele tem a oportunidade de diversificar ainda mais a produção no campo e, como consequência, ele tem um retorno financeiro maior”, observa.

Onisafra faz a captação de produtos cultivados nos municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo | Foto: Ricardo Oliveira/ Arquivo EM TEMPO

Para o consumidor manauense, a Onisafra faz a captação de produtos cultivados nos municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo. Para Wandir Gomes de Carvalho, que produz alimentos derivados da mandioca, a oportunidade de colocar os produtos em uma loja na internet tem feito as vendas crescerem. Há sete meses em parceria com a Onisafra, o agricultor comemora a chegada de novos clientes.



“Depois que fechamos com o site, a nossa produção precisou aumentar, uma vez que o volume de vendas deu uma crescida. Aqui vendemos todos os derivados da mandioca, mas o que faz mais sucesso é nossa goma de tapioca. Ela é um dos itens mais procurados no site”, comemora o produtor.

A dentista Yasmin Nunes, 26, que já usou o serviço, diz que a ideia descomplica a vida das pessoas. “Escolho os produtos da minha casa ou trabalho e tenho a certeza de que os produtos vão ter qualidade. É melhor ainda, porque o valor é mais em conta, e os produtos são frescos. Isso poupa tempo e aborrecimento. Além disso, sei que estou gerando lucro para pequenos agricultores e não para grandes empresários”, comenta.

