Economia Criativa movimenta espaços culturais em Manaus

Manaus - Perceber uma obra artística como um produto cultural, ou enxergar a arte como uma mercadoria que gera emprego e renda. Esses são nortes do empreendedorismo cultural, um mercado que tem crescido consideravelmente no Brasil nos últimos anos e tem fortalecido espaços culturais, companhias de teatro, de dança, produtoras de cinema, até mesmo produtores e artistas independentes dessas e de diversas outras áreas. O processo mercadológico desencadeou um novo segmento econômico denominado Economia Criativa.

Para adentrar nessa nova economia, artistas e produtores que já atuam no mercado cultural precisaram se “reciclar” para acompanhar o novo momento. No Amazonas, um dos caminhos é a pós-graduação em Gestão e Produção Cultural, ofertada pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), idealizada e coordenada pelo professor João Fernandes, que também atua no mercado local como produtor artístico. Ele está à frente do Casarão de Idéias e de festivais culturais, como o Mova-se Festival de Dança, que faz parte do calendário cultural do Amazonas.

Segundo João Fernandes, hoje as pessoas já conseguem entender arte e cultura também como um lugar para empreender novos negócios | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

“Estamos fechando a primeira turma dessa especialização, e é um curso que surgiu da necessidade de perceber esses novos lugares, essas novas possibilidades de mercado. A ementa do curso contempla uma disciplina específica sobre empreendedorismo cultural e outra sobre economia criativa, que são assuntos que permeiam vários outros módulos. É uma especialização que tem como um de seus objetivos ampliar esses horizontes, trazer aos participantes novos olhares sobre as transformações do setor”, destaca Fernandes.



Segundo o docente, esse é um campo que avançou bastante. Para ele, hoje as pessoas já conseguem entender arte e cultura também como um lugar para empreender novos negócios. “Essas cadeias precisam, necessariamente, estar presentes e serem fomentadas. Hoje não se vê mais o artista apenas por uma perspectiva romântica, mas principalmente como um profissional. É preciso entender como este setor se sustenta, quanto gera de lucro e empregos”, argumenta.

Case de sucesso

“Todo empreendimento cultural tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento social e humano”, observa Fernandes. Para que isso aconteça, é necessário planejar e configurar as dimensões possíveis para realizá-lo. No campo do empreendedorismo cultural, o professor diz que empreender um equipamento cultural é proporcionar acesso às manifestações de ideias capazes de unir as pessoas, vivenciar algo novo, experimentar, conhecer, compreender aquilo que somos.

O Casarão de Idéias é uma associação cultural sem fins lucrativos, cuja finalidade é a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico amazonense. Concebido inicialmente para ser a sede da Cia de Idéias, hoje a entidade desenvolve diversas atividades culturais na cidade de Manaus.

“O Casarão cresceu de uma forma que, quando percebemos, a primeira sede já era pequena demais para atender todos os nossos projetos e atividades. Foi quando decidimos mudar de sede e, com essa mudança, vieram mais projetos, e essa visão empreendedora aflorou ainda mais nesse novo momento. Ampliamos nosso cardápio e naturalmente com isso o número de pessoas que consomem os nossos produtos e serviços”, destaca Fernandes.

Filmes que não chegam às salas das marcas famosas têm espaço no Cine Casarão | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

Questionado sobre uma possível “receita de sucesso”, o produtor afirma que não sabe se ela existe, mas atribui o sucesso ao trabalho diário e contínuo. “Podemos classificar o Casarão, hoje, como uma real experiência de empreendedorismo cultural de sucesso. Neste meio tempo, vimos vários espaços culturais surgirem e desaparecem. A gente consegue se manter com uma dinâmica muito presente junto aos artistas e à sociedade. Provamos que é possível e necessário que espaços como este existam”, ressalta.



Fernandes diz, ainda, que inovar faz parte do processo de empreender e que suas ações sempre são conduzidas com esse foco, sempre buscando trazer algo diferente do que ele já oferece. “Hoje trabalhamos com a única sala de cinema no Centro Histórico de Manaus. Agregamos recentemente serviços gastronômicos. O que temos que fazer é pensar no que estamos oferecendo ao público, a partir das necessidades e demandas que recebemos. Assim, caminhamos para sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos, seja qual for o setor”, finaliza.

