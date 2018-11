Alunos moradores de reservas do AM recebem noções de empreendedorismo

Estudantes também aprenderam sobre a importância da preservação do meio ambiente | Foto: Divulgação

Manaus -“Aprendi muito sobre preservação. Se nós não preservarmos, pode acontecer o mesmo que está acontecendo com a cidade de Manaus, que está se tornando quase um lixão. O nosso meio ambiente está tão lindo. Manaus também pode se tornar como está aqui. Isso me chamou atenção por eu gostar muito de preservar a floresta e sempre querer ela em pé”, disse o estudante Dorian Batista Corrêa, de 17 anos, da 3ª série do Ensino Médio na Escola Municipal Vitor Civita.



A escola funciona como anexo da rede estadual no município de Novo Aripuanã, participou pela primeira vez , na 7ª edição do Intercâmbio de Saberes - Encontro das Juventudes Ribeirinhas do Amazonas, promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (Fas).

Segundo o jovem, as questões discutidas no evento foram essenciais para reforçar a importância da conservação do meio ambiente.

Estudantes também aprenderam sobre a importância da preservação do meio ambiente | Foto: Divulgação

Os jovens participantes da iniciativa são matriculados em escolas estaduais instaladas em Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS),dentre elas: Escola Estadual Cíntia Régia (localizada na Comunidade Punã, em Uarini); Escola Estadual JW Marriot (Comunidade Boa Frente, em Novo Aripuanã); Escola Estadual Yamamay (Comunidade Uatumã, em Itapiranga); Escola Estadual Doutor Thomas Lovejoy (Comunidade Tumbira, em Iranduba) e Escola Estadual Samsung (Comunidade Três Unidos, Manaus).



Proposta do intercâmbio

A proposta do intercâmbio, segundo a coordenadora de Educação Ambiental da Seduc, Thelma Prado, foi fortalecer os espaços de diálogo e participação cidadã.

“Esses alunos, que vivem nessas comunidades, em locais bem distantes, de difícil acesso, vêm para esse intercâmbio para adquirir mais conhecimento sobre as unidades de conservação e como eles podem auxiliar as famílias, os amigos, dentro das unidades de conservação. É um momento de interação, em que eles falam sobre o cuidado com a água, porque na zona urbana está tudo poluído e eles têm um rio imenso para preservar”, explicou.

Empreendedorismo



Ainda de acordo com Prado, durante o intercâmbio, os estudantes também tiveram contato com noções de empreendedorismo. “Eles vêm também para conhecer um pouco sobre a cultura do Estado, visitam teatros, locais de arte moderna e também conhecem de que forma eles podem montar uma Organização Não-governamental e a partir daí, voltar alguma coisa para dentro da sua comunidade, da questão do empreendedorismo. Em cada unidade onde a Seduc escola, têm uma potencialidade. A ideia é empoderá-los, para que eles possam, futuramente, ter algum empreendimento, fazer parte das associações, como juventude atuante”, afirmou Prado.

Aprendizado



O aluno da 1ª série do Ensino Médio da Escola Estadual JW Marriot, Elias Capistrano Melo Farias, de 15 anos, também participou do intercâmbio pelo segundo ano consecutivo. “Para mim é muito importante, porque fazemos uma grande troca de conhecimento, reunindo com outras escolas e cada um traz da sua comunidade as suas ideias”, destacou.

